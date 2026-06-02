Des versions PS5 et Xbox Series de Fallout 76 sont prévues pour cet été avec quelques améliorations

Pas de 4K pour la PS5

XBOX aurait pu attendre son showcase pour nous en parler, mais il décide de lâcher le morceau dès aujourd’hui. Fallout 76 recevra prochainement des versions PS5 et Xbox Series natives, qui arriveront dans le courant de cet été, sans date plus précise pour le moment. Ces versions devaient arriver un peu plus tôt cette année, mais le planning a été décalé.

Ces versions apporteront évidemment leur lot d’améliorations. On y retrouvera un framerate amélioré à 60 images par seconde sur les différentes machines (même la version Xbox Series S), et de la 4K sur la Xbox Series X et la PlayStation 5 Pro. Le VRR sera aussi supporté sur les différentes plateformes du jeu. On remarquera que la 4K n’est pas mentionnée pour la version PS5, qui se contentera de 1 440p, au même titre que la version PlayStation 4 Pro. Le jeu disposera également d’une meilleure distance d’affichage et d’ombres améliorées pour afficher un meilleur rendu.

Notez que le jeu vient de recevoir une énième mise à jour nommée Infestations, sortie aujourd’hui.