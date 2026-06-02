PlayStation sort de moins en moins de jeux, et cela se ressent côté ventes avec des chiffres en baisse

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La génération PS5 a droit à pas mal de critiques en ligne à cause d’une gestion pour le moins calamiteuse des jeux PlayStation Studios depuis plusieurs années. Entre les projets annulés, les temps de développement qui s’allongent et le pivot raté vers le marché du jeu service, PlayStation a finalement sorti peu d’exclusivités ces derniers temps. Pour mieux s’en rendre compte, le journaliste Stephen Totilo (via Game File) a fait le point sur les ventes de jeux first party chez Sony durant ces dernières années fiscales, et malgré une lueur d’espoir l’année dernière, le bilan est problématique.

Astro Bot

Moins de jeux, donc moins de ventes

PlayStation est encore loin de la banqueroute étant donné que le groupe se porte très bien, mais force est de constater qu’il y a un secteur qui a vu ses chiffres s’effondrer d’année en année durant cette génération. Il s’agit de celui des ventes de jeux first party, qui est naturellement en baisse lorsqu’une nouvelle génération commence (étant donné que le parc de consoles installé prend du temps à s’agrandir), mais cinq ans après le lancement de la PS5, la courbe ne repart pas à la hausse, ou presque.

Jeux sony ventes 1

Les ventes de jeux PlayStation, illustrées par Game File

Le journaliste a fait le point sur les ventes de jeux signés PlayStation sur ces dernières années fiscales, en partant de l’ère pré-Covid à l’année fiscale qui vient de s’achever. On voit que c’est naturellement durant la pandémie que le pic a été atteint (cette période étant hors-normes), mais PlayStation n’a jamais su retrouver le niveau de ventes pré-Covid depuis.

Durant les années fiscales 2021 à 2023, le groupe a su se stabiliser autour de 39 à 43 millions de ventes de jeux, mais la courbe est tout de même descendue tous les ans malgré le fait que la console soit maintenant installée dans davantage de foyers. L’année 2024 a été particulièrement basse ici puisque l’échec de Concord et le succès très relatif d’Astro Bot n’ont pas aidé. Ce n’est que grâce à Ghost of Yotei que les choses ont commencé à s’améliorer l’année dernière (32,1 millions de ventes de jeux PlayStation), mais pas au point de revenir très haut non plus.

Un résultat qui s’explique assez facilement par le fait que moins de jeux sont sortis durant ces périodes, à cause des annulations de projets et des temps de développement devenus bien trop longs. Autant dire que le prochain State of Play du groupe qui aura lieu ce soir a fort à faire pour nous montrer des jeux qui pourraient renverser la tendance.

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