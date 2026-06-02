Les jeux Toy Story seront bientôt de retour sur consoles et PC, pour un grand moment de nostalgie

Let him cook

Et ce retour de Toy Story, on le doit à Atari, qui s’est associé au studio Digital Eclipse pour remettre au goût du jour certains jeux de la licence de Pixar. Tout d’abord, une collection de 11 jeux sortira sous le nom de Toy Story: Retro Roundup!, ou plutôt 5 jeux avec différentes versions pour chacun. Elle comptera donc :

Toy Story

Toy Story 2: Buzz Lightyear to the Rescue!

Buzz Lightyear of Star Command

Toy Story Racer

A Bug’s Life

Eh oui, même le jeu 1 001 Pattes s’est frayé un chemin ici, parce que pourquoi pas. Vous retrouverez de nouvelles fonctionnalités dans chaque jeu, avec une fonction de rembobinage pour rendre l’expérience moins frustrante, des sauvegardes manuelles, des cheat codes pour débloquer les personnages ou pour vous rendre invincible, de meilleurs tutoriels…

Et ce n’est pas tout. Pas mal de contenu d’archive sera proposé avec des interviews des équipes de développement, et même celles des films. On retrouvera également la bande-son des jeux de la collection.

Toy Story 3 aura quant à lui droit à un traitement à part, avec un véritable remaster en 4K et 60 images par seconde, afin de revivre cette aventure avec tout le confort visuel moderne.

Ce Toy Story 3 Complete Edition et la compilation Toy Story: Retro Roundup! sont prévus pour le 15 octobre prochain. Les deux titres sortiront sur PC, PS4, PS5, Xbox Series et les deux Nintendo Switch. Les deux seront vendus dans une seule version physique.