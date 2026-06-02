Les jeux Toy Story seront bientôt de retour sur consoles et PC, pour un grand moment de nostalgie

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Alors que Toy Story s’apprête à faire son grand retour dans un cinquième volet au cinéma (qui n’était pas nécessaire), la licence prépare aussi son comeback du côté de l’industrie du jeu vidéo. Pas dans le prochain Kingdom Hearts non, mais dans une compilation qui regroupera plusieurs jeux de la licence, sans oublier un Toy Story 3 qui sortira à part.

Toy Story 3: Complete Edition

Let him cook

Et ce retour de Toy Story, on le doit à Atari, qui s’est associé au studio Digital Eclipse pour remettre au goût du jour certains jeux de la licence de Pixar. Tout d’abord, une collection de 11 jeux sortira sous le nom de Toy Story: Retro Roundup!, ou plutôt 5 jeux avec différentes versions pour chacun. Elle comptera donc :

  • Toy Story
  • Toy Story 2: Buzz Lightyear to the Rescue! 
  • Buzz Lightyear of Star Command 
  • Toy Story Racer 
  • A Bug’s Life

Eh oui, même le jeu 1 001 Pattes s’est frayé un chemin ici, parce que pourquoi pas. Vous retrouverez de nouvelles fonctionnalités dans chaque jeu, avec une fonction de rembobinage pour rendre l’expérience moins frustrante, des sauvegardes manuelles, des cheat codes pour débloquer les personnages ou pour vous rendre invincible, de meilleurs tutoriels…

Et ce n’est pas tout. Pas mal de contenu d’archive sera proposé avec des interviews des équipes de développement, et même celles des films. On retrouvera également la bande-son des jeux de la collection.

Toy Story 3 aura quant à lui droit à un traitement à part, avec un véritable remaster en 4K et 60 images par seconde, afin de revivre cette aventure avec tout le confort visuel moderne.

Ce Toy Story 3 Complete Edition et la compilation Toy Story: Retro Roundup! sont prévus pour le 15 octobre prochain. Les deux titres sortiront sur PC, PS4, PS5, Xbox Series et les deux Nintendo Switch. Les deux seront vendus dans une seule version physique.

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Fais comme l’UAZO Des jeux de survie, on en voit à la pelle, mais des jeux de survie qui offrent une telle liberté de déplacement que Free as Birds: UAZO, c’est forcément un peu plus rare. Le jeu de RagBell Games vous demandera donc de vous glisser dans les plumes d’un oiseau (que vous pourrez personnaliser) qui ira explorer un monde généré de manière procédurale, tout en profitant de l’aspect grisant que peut avoir le fait de voler librement dans le ciel. Enfin, librement, oui et non. Puisque l’on parle de mécaniques de survie, il faudra aussi veiller à ce que notre petit volatile dispose de tout ce dont il a besoin pour être en forme afin de voguer dans les cieux à sa guise. Vous devrez donc surveiller son état de santé et son niveau de satiété, en allant chercher un peu de nourriture. Et comme vous n’avez pas d’humains sous la main pour vous construire des petits nids douillets, vous devrez jouer les charpentiers vous-mêmes en construisant votre propre cabane dans les arbres. Libre à vous de la personnaliser à votre goût par la suite pour offrir la meilleure maison possible à votre oiseau. Une fois votre…

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