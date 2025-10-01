Le Xbox Game Pass évolue avec de nouveaux paliers, et une nouvelle augmentation de son prix

Publié le :

3 commentaires

Avatar de Jordan

Rédigé par

3

Comme à peu près tous les services d’abonnement, le Xbox Game Pass n’a pas échappé à l’inflation (artificielle). Et après tout, si Xbox se permet d’augmenter encore le prix de ses consoles, il ne va pas se priver de faire de même pour ses services, surtout quand ceux-ci sont désormais au cœur de son business. Le constructeur a beau afficher des revenus records, il est temps de faire payer un peu plus les consommateurs avec une nouvelle augmentation, qui s’accompagne d’un chamboulement complet dans les différents paliers proposés.

Cet article peut contenir des liens affiliés

La PS5 édition limitée et la DuelSense aux couleurs de Ghost of Yotei sont maintenant disponibles en précommande

En savoir plus

Sur le même thème

Malgré le succès de Dune Awakening, Funcom annonce des licenciements

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Malgré le succès de Dune Awakening, Funcom annonce des licenciements

Le remake du premier Silent Hill est maintenant en pleine phase de production chez Bloober Team

pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Le remake du premier Silent Hill est maintenant en pleine phase de production chez Bloober Team

Test Dying Light : The Beast – Le retour d’un Kyle Crane plus brutal que jamais

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Test Dying Light : The Beast – Le retour d’un Kyle Crane plus brutal que jamais

Conseil divisé – Borderlands 4

pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Conseil divisé – Borderlands 4
S'abonner
Me notifier des
guest
3 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Malgré le succès de Dune Awakening, Funcom annonce des licenciements
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Malgré le succès de Dune Awakening, Funcom annonce des licenciements
Le Xbox Game Pass évolue avec de nouveaux paliers, et une nouvelle augmentation de son prix
pc
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Le Xbox Game Pass évolue avec de nouveaux paliers, et une nouvelle augmentation de son prix
Prototype pourrait s’offrir un remaster, selon une étrange mise à jour qui a été publiée sur Steam
Image d\'illustration pour l\'article : Prototype pourrait s’offrir un remaster, selon une étrange mise à jour qui a été publiée sur Steam
Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 : Notre avis sur le portage Nintendo Switch des cultissimes épopées du plombier
switch
wiiu
wii
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 : Notre avis sur le portage Nintendo Switch des cultissimes épopées du plombier
Le remake du premier Silent Hill est maintenant en pleine phase de production chez Bloober Team
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Le remake du premier Silent Hill est maintenant en pleine phase de production chez Bloober Team
Ubisoft dévoile sa nouvelle filiale, Vantage Studios, qui reprend les licences Assassin’s Creed, Far Cry et Rainbow Six
Image d\'illustration pour l\'article : Ubisoft dévoile sa nouvelle filiale, Vantage Studios, qui reprend les licences Assassin’s Creed, Far Cry et Rainbow Six
Ghost of Yotei : le patch day one apporte de nombreuses améliorations, voici le détail
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Ghost of Yotei : le patch day one apporte de nombreuses améliorations, voici le détail
KuloNiku: Bowl Up! s’annonce avec un jeu de gestion culinaire qui fait quelques boulettes
Image d\'illustration pour l\'article : KuloNiku: Bowl Up! s’annonce avec un jeu de gestion culinaire qui fait quelques boulettes
Yakuza Dark Ties devait être un « film », mais RGG Studio a changé d’avis pour rendre Mine jouable
pc
ps5
xbox series
ps4
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Yakuza Dark Ties devait être un « film », mais RGG Studio a changé d’avis pour rendre Mine jouable
Magic: The Gathering x PlayStation : la collaboration Secret Lair se dévoile un peu plus
Image d\'illustration pour l\'article : Magic: The Gathering x PlayStation : la collaboration Secret Lair se dévoile un peu plus
Dragon Quest VII Reimagined : plusieurs chapitres et fonctionnalités seront supprimés et remplacés par du nouveau contenu
pc
ps5
xbox series
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Dragon Quest VII Reimagined : plusieurs chapitres et fonctionnalités seront supprimés et remplacés par du nouveau contenu
Stellar Blade continue d’être mis à jour avec de nouvelles missions et des épilogues inédits
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Stellar Blade continue d’être mis à jour avec de nouvelles missions et des épilogues inédits
Sur Steam, Hades II fait deux fois mieux que le premier Hades
pc
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Sur Steam, Hades II fait deux fois mieux que le premier Hades
My Hero Academia All’s Justice : Le dernier jeu de la saga présente un mode en monde ouvert et sortira en février 2026
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : My Hero Academia All’s Justice : Le dernier jeu de la saga présente un mode en monde ouvert et sortira en février 2026
PowerWash Simulator 2 n’a toujours pas de date de sortie, mais il a droit à une démo
pc
Image d\'illustration pour l\'article : PowerWash Simulator 2 n’a toujours pas de date de sortie, mais il a droit à une démo
Cairn : Le jeu d’escalade de The Game Bakers (Furi, Haven) prend un peu de retard et n’arrivera qu’en 2026
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Cairn : Le jeu d’escalade de The Game Bakers (Furi, Haven) prend un peu de retard et n’arrivera qu’en 2026
Suite à l’annulation de Contraband, Avalanche Studios ferme l’une de ses antennes et réduit drastiquement ses forces
pc
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Suite à l’annulation de Contraband, Avalanche Studios ferme l’une de ses antennes et réduit drastiquement ses forces
Après des jeux LEGO, un ancien de TT Games fonde son studio pour développer un jeu Peter Pan avec de la coop
Image d\'illustration pour l\'article : Après des jeux LEGO, un ancien de TT Games fonde son studio pour développer un jeu Peter Pan avec de la coop
Electronic Arts : Avec les nouveaux propriétaires, l’utilisation de l’IA pourrait s’accélérer chez l’éditeur
Image d\'illustration pour l\'article : Electronic Arts : Avec les nouveaux propriétaires, l’utilisation de l’IA pourrait s’accélérer chez l’éditeur
Real Bout Fatal Fury 2 : The Newcomers – SNK refuse la compilation et se la joue loup solitaire
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Real Bout Fatal Fury 2 : The Newcomers – SNK refuse la compilation et se la joue loup solitaire
Marvel Tōkon: Fighting Souls met à l’honneur Spider-Man et Ghost Rider avec de nouvelles images
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Marvel Tōkon: Fighting Souls met à l’honneur Spider-Man et Ghost Rider avec de nouvelles images
Le MMO Pax Dei a terminé son accès anticipé et se lancera dans sa version complète le 16 octobre
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Le MMO Pax Dei a terminé son accès anticipé et se lancera dans sa version complète le 16 octobre
2XKO : Le jeu de combat complète son casting de base avec le mignon mais redoutable Teemo
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : 2XKO : Le jeu de combat complète son casting de base avec le mignon mais redoutable Teemo
PlayStation fête ses 30 ans avec un ouvrage qui plonge dans l’histoire de la marque
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : PlayStation fête ses 30 ans avec un ouvrage qui plonge dans l’histoire de la marque