Le Xbox Game Pass évolue avec de nouveaux paliers, et une nouvelle augmentation de son prix

Une formule revisitée qui change les noms

Avec cette nouvelle formule, Xbox veut simplifier la proposition du Xbox Game Pass, quitte à aller lorgner chez le concurrent, ce qui n’est qu’un juste retour des choses après tout. Dès aujourd’hui, le Xbox Game Pass sera donc divisé en trois paliers, à savoir :

Essential

Premium

Ultimate

Des noms qui rappellent les paliers du PlayStation Plus, même si le Xbox Game Pass conserve son identité. S’il n’est pas mentionné ici, le Game Pass PC reste a priori ce qu’il est (du moins pour l’instant), si ce n’est qu’il est désormais au prix de 14,99 € au lieu de 11,99 €.

C’est surtout le Game Pass Ultimate qui devrait marquer les esprits ici, étant donné que son prix augmente de manière significative, tandis que les deux autres paliers se voient être enrichis. Il y a tout de même pas mal de changements à décortiquer ici, et on va y aller palier par palier.

Le Xbox Game Pass Ultimate s’améliore, mais pour un sacré prix

Le Xbox Game Pass Ultimate, qui était à ce jour l’une des meilleures offres du marché, est le palier qui va le plus évoluer ici. Désormais, en plus d’intégrer des jeux day one et un large catalogue de plus de 400 jeux, on y retrouvera à l’intérieur l’arrivée du Fortnite Crew ainsi que d’Ubisoft+ Classics. Le Battle Pass Fortnite ainsi que 1 000 V-Bucks sont également compris, et tant pis si vous ne jouez pas au titre d’Epic Games.

Le cloud gaming sera amélioré avec une meilleure qualité de streaming, avec un Xbox Cloud Gaming qui a terminé sa phase de bêta. De plus, l’intégration du système Xbox Rewards vous permet d’économiser jusqu’à 100 € par an à dépenser dans le store en jouant ou en achetant des jeux et de contenu additionnel.

Et tout cela, ça a un coût. Le Xbox Game Pass Ultimate n’en est pas à sa première augmentation, mais celle-ci devrait poser une barrière psychologique majeure dans l’esprit d’une partie du public. Au lieu d’en profiter pour 17,99 € par mois, il faudra maintenant débourser 26,99 € pour profiter du Xbox Game Pass Ultimate. Les ajouts mentionnés auparavant n’aideront pas forcément à mieux avaler la pilule tant ils restent dispensables, et cette augmentation devrait faire beaucoup parler d’elle.

Xbox Game Pass Premium est la nouvelle formule Standard

Pour ce qui est du Xbox Game Pass Premium, soit la formule intermédiaire, ce sont environ 200 jeux qui sont proposés sur Xbox et PC. Parmi eux, Diablo IV, Hogwarts Legacy ou encore GTA 5. Ce palier vient remplacer le Xbox Game Pass Standard, mais avec une formule enrichie, avec bien plus de jeux qu’auparavant, et ce, au même prix, 12,99 € par mois.

On y retrouve aussi du cloud gaming en illimité, et des avantages sur certains jeux en ligne, ainsi que le programme Xbox Rewards pour réaliser jusqu’à 50 € d’économie par an en jouant.

Le Xbox Game Pass Essentials vient remplacer le Core

Le Xbox Game Pass Essentials reprend quant à lui la formule du Xbox Game Pass Core. On retrouve donc un catalogue d’une cinquantaine de jeux, pas forcément tous très récents, ainsi que la possibilité de jouer en ligne et d’autres petits avantages sur certains jeux, en plus du programme Xbox Rewards (qui permet d’accumuler quelques euros par an en jouant, jusqu’à 25 € par ans). On y retrouve aussi la possibilité de jouer en cloud gaming, et ce en illimité. Ici, peu de choses changent, comme le prix qui reste à 8,99 € par mois.

En bref, un nouveau mode de fonctionnement qui ravira les abonnés Core et Standard, mais clairement moins les abonnés au palier Ultimate, étant donné que la facture augmente de manière significative.