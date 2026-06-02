Theos: Cities of Myth : Dotemu revient avec un nouvel hommage aux city builders des années 2000 prévu cette année sur PC

Impressionnez les divinités grecques

À peine les premières images du reveal trailer de Theos: Cities of Myth visionnées, pas de doute, Triskell Interactive et Dotemu sont bel et bien de retour. Avec un cachet visuel similaire à Pharaoh: A New Era, ce nouveau city builder pose ses valises en Grèce antique.

En substance, le but reste le même : livrer une version moderne de l’esprit des classiques du genre. Avec comme base le fait de satisfaire l’un des 7 dieux disponibles issus de la mythologie grecque, il faut également répondre aux besoins de la population en bâtissant une cité florrissante.

Développement de la puissance économique et militaire, choix et emplacements des bâtiments de production, de stockage, de culture ou de religion, optimisation du réseau routier, bref, tous les ingrédients sont là avec la pointe de légendes et mythes grecs. En effet, le choix du dieu initial et l’accueil de personnages mythologiques dans votre ville influenceront la manière dont elle grandira.

Theos: Cities of Myth arrivera cette année sur PC via Steam.