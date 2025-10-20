Débrief’ : Quantic Dream annonce son nouveau jeu, des fuites chez Pokémon, et un départ important chez Ubisoft
Rédigé par Jordan
Comme toutes les semaines, on vous propose de revenir sur l’actualité de ces derniers jours dans un résumé vidéo, qui vous donnera toutes les informations essentielles de la semaine passée en moins de 10 minutes. Et derrière toutes les sorties jeux vidéo de la semaine dernière, il y avait également quelques infos clés à ne pas louper.
Au programme de votre débrief’ hebdomadaire, vous retrouverez cette semaine un point sur le nouveau jeu de Quantic Dream, Spellcasters Chronicles, qui propose une formule éloignée de celle du studio, et quelque peu casse-gueule. On revient également sur les changements chez Ubisoft avec un départ important, ainsi que sur l’avenir de Sucker Punch, sans oublier un rappel des fuites sur Pokémon, même s’il n’est pas question de rentrer dans le détail ici.
