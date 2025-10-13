Débrief’: Assassin’s Creed annulé, mise à jour Clair Obscur: Expedition 33, et fermetures de studios
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Toutes les semaines, on revient en vidéo sur l’actualité des derniers jours. Et si tous les regards sont tournés vers les grosses sorties du moment, il y a tout de même eu quelques informations importantes à retenir au cours de la semaine dernière, ce que l’on vous résume dans notre débrief’ hebdomadaire pour tout rattraper ce que vous auriez pu manquer.
Au programme de ce résumé, on revient sur l’actualité plutôt chargée autour de la saga Assassin’s Creed, avec un épisode qui se met à jour et un autre qui n’aura justement pas la chance de voir le jour. On enchaîne avec le futur DLC gratuit de Clair Obscur: Expedition 33, puis sur des mauvaises nouvelles du côté de Heart Machine et d’autres studios. Le tout vous est résumé en moins de 10 minutes, pour être tenu au courant des dernières actualités marquantes.
