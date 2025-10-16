Spellcasters Chronicles : 7 ans après Detroit: Become Human, Quantic Dream dévoile son prochain projet, un jeu multijoueur free-to-play

Un tournant multijoueur pour Quantic Dream

Connu pour ses jeux narratifs à succès tels que Detroit: Become Human, Heavy Rain ou Beyond: Two Souls, Quantic Dream opère un virage pour le moins audacieux, et risqué, avec Spellcasters Chronicles. Ce nouveau projet, développé entre Paris et Montréal, marque le premier jeu compétitif et multijoueur du studio. Il mêle stratégie en temps réel, action à la troisième personne et narration communautaire, le tout dans un univers original où la magie occupe une place centrale.

On ne va pas vous mentir : au moment du dévoilement, nous avons été aussi surpris que vous devez l’être en lisant ces lignes. Annoncer un tel projet en 2025 après une série de lancements de jeux multijoueurs à gros budget souvent mal accueillis, Concord en tête, a de quoi interroger. D’autant plus venant d’un studio dont l’identité repose avant tout sur des expériences narratives et émotionnelles fortes. Pour du Quantic Dream pur jus, il faudra donc encore patienter jusqu’à la sortie de Star Wars Eclipse qui est toujours en développement.

Selon David Cage, fondateur et président de Quantic Dream, ce projet représente « un nouveau chapitre dans l’histoire du studio, né du désir de se réinventer et de proposer une nouvelle forme d’expérience interactive ». Le jeu sera présenté en live pour la première fois lors de la TwitchCon San Diego, sur la scène LAN officielle de Twitch, avec des matchs en direct, des interviews de développeurs et des démonstrations de gameplay. On vous explique tous les contours du gameplay en détails.

Un concept mêlant stratégie et chaos magique

Dans Spellcasters Chronicles, vous incarnez des « jeteurs de sorts », des mages puissants capables d’invoquer des créatures et de lancer des sorts surpuissants. Chaque partie oppose deux équipes de trois joueurs dans des affrontements de 25 minutes maximum. La victoire se joue en capturant des autels et en détruisant les « Lifestones » adverses.

Contrairement à un MOBA classique, le jeu mise sur une liberté de mouvement totale, avec une mécanique de vol en temps réel permettant de survoler l’arène pour commander nos troupes ou ajuster notre stratégie. Selon Quantic Dream, cette verticalité, rarement vue dans le genre, ajoute une nouvelle couche de tactique et d’agilité.

Les Spellcasters sont organisés en archétypes complémentaires (soigneur, tank ou assaillant) chacun doté de compétences uniques et d’un style de jeu distinct. Une approche qui a pour but de renforcer l’aspect coopératif et stratégique du gameplay, tout en laissant de la place à la créativité.

Une construction de deck stratégique et évolutive

L’une des particularités de Spellcasters Chronicles repose sur son système de deck-building stratégique. Il faut ainsi composer son arsenal à partir de plus de 50 sorts et invocations répartis entre sept écoles de magie. Nous sommes libres d’adapter notre deck selon notre style de jeu, que ce soit en soutenant ses alliés, en attaquant en force ou en contrôlant le champ de bataille.

Le jeu introduit également les Titans, des invocations colossales capables de renverser le cours d’un affrontement. Ces créatures gigantesques sont choisies en amont et doivent être déclenchées au bon moment pour maximiser leur impact. Ce mélange entre rôles prédéfinis et construction de decks personnalisables sont les éléments qui promettent un gameplay renouvelé à chaque partie et qui valorise l’expérimentation, les synergies d’équipe ou encore la prise de décision en temps réel.

Une narration encore floue

Bien que la présentation s’est exclusivement concentrée sur le gameplay et ses détails, Quantic Dream a évoqué un pan du jeu plus en phase avec leur identité. Les développeurs n’ont pas expliqué en détails de quoi il en retourne et encore moins illustré la forme que cela prendra précisément, mais Spellcasters Chronicles proposera une composante narrative évolutive, façonnée par la communauté.

Si cette dimension narrative ne sera introduite qu’après la phase de bêta, elle devrait permettre aux joueurs d’influencer l’univers du jeu par leurs choix collectifs. Chaque saison proposera des votes communautaires qui impacteront à la fois l’histoire du monde, les règles du jeu et les événements futurs. Selon Grégoire Diaconu, directeur du jeu, « Spellcasters Chronicles est né d’une envie de raconter des histoires d’une manière nouvelle, en confiant aux joueurs le pouvoir d’en écrire les chapitres à plusieurs mains. »

Un univers fantastique inspiré de plusieurs « magies »

L’univers de Spellcasters Chronicles prend place dans un monde où les dieux sont morts. Lors de leur veillée funèbre, certains humains se découvrent capables de manipuler une énergie ancestrale appelée la Source. Mages, chamans et sorciers (désormais appelés Spellcasters) émergent dans le chaos pour façonner un nouveau destin au monde.

Cela se traduit par différentes compétences magiques à déclencher sur le champ de bataille. Outre les combats, il sera possible de construire des tours, invoquer des créatures squelettiques, ogres ou dragons, et transformer le décor. Chaque sort, chaque structure et chaque monstre invoqué est pensé pour offrir une profondeur tactique, mais aussi pour enrichir la fantasy spectaculaire propre au jeu selon le studio.

Un premier avis à chaud sur Spellcasters Chronicles

Après avoir vu quelques séquences de gameplay présenté par les développeurs, il est indéniable que Spellcasters Chronicles dispose de qualités. Le titre repose sur un moteur graphique maison visiblement solide, propose une mécanique d’invocation originale et met en scène des Titans particulièrement impressionnants à l’écran. La direction artistique semble assez travaillée, avec des inspirations variées et des mages au design soigné, néanmoins, il est difficile de ne pas faire le rapprochement avec d’autres jeux comme Valorant qui renvoient à un aspect un poil générique du milieu. Nous avons également un peu peur de la trop grande liberté de mouvement très élevée avec un risque de duels assez confus visuellement.

Pour autant, il reste difficile, à ce stade, de se montrer pleinement emballé par cette proposition hybride entre MOBA et action en équipe, malgré quelques idées capables de le distinguer de la concurrence. Le marché du free-to-play compétitif est aujourd’hui saturé (récemment l’avenir de Firebreak et l’engouement pour Marathon ne sont pas au beau fixe) et le public semble en avoir assez de cette profusion de jeux service. Dès lors, on peut légitimement se demander quelle place un tel projet pourra occuper, d’autant que les fans historiques de Quantic Dream risquent d’être déroutés par un changement de cap aussi radical. Toujours est-il que l’on ne manquera pas d’essayer le titre lorsque la bêta sera disponible pour creuser un peu plus.

Quand sortira Spellcasters Chronicles ?

Spellcasters Chronicles sera disponible en free-to-play sur PC via Steam, avec un modèle économique orienté vers la personnalisation cosmétique. Aucune date précise n’a été annoncée, mais une bêta fermée est prévue avant la fin de l’année 2025. Les joueurs intéressés peuvent d’ores et déjà s’inscrire sur le site officiel et rejoindre le serveur Discord pour échanger avec la communauté et les développeurs.

La présentation complète du jeu aura lieu le 17 octobre 2025 lors de la TwitchCon San Diego, où Quantic Dream organisera des démonstrations, des matchs d’exhibition avec des créateurs de contenu, et une session de questions-réponses avec l’équipe de développement.