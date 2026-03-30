Microsoft nous donne rendez-vous pour son Xbox Games Showcase le 7 juin, avec du Gears of War: E-Day au programme

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Le bal des conférences d’été approche déjà. Dans un peu plus de deux mois, le Summer Game Fest sera de retour, et avec lui plusieurs conférences importantes à suivre donnant un aperçu de l’avenir de l’industrie (comme l’AG French Direct, n’est-ce pas). Chaque année, Microsoft profite de cette période pour livrer sa grande émission de l’année, celle qui présente un tunnel de jeux à venir (quand ceux-ci ne sont pas annulés) et qui permet généralement à la marque de reprendre des couleurs. Restait encore à savoir quand précisément cette conférence aurait lieu.

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Jaquette de Gears of War: E-Day
Gears of War: E-Day
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Date de sortie : N/C

State of Play : Le résumé de toutes les annonces (Kena, John Wick, God of War: Sons of Sparta…)

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