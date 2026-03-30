Microsoft nous donne rendez-vous pour son Xbox Games Showcase le 7 juin, avec du Gears of War: E-Day au programme

L’un des showcases les plus importants de toute l’histoire de Xbox

C’est maintenant officiel, Microsoft présentera son prochain Xbox Games Showcase le 7 juin prochain à 19 heures, heure de Paris. Pas encore de durée exacte, mais si l’on se fie aux précédentes années, il faut au moins s’attendre à un showcase d’une heure minimum.

Cette émission fera le point sur beaucoup de sorties à venir sur Xbox et PC (et sans doute ailleurs), dont Gears of War: E-Day, qui aura sa propre émission dans la foulée du showcase, comme Starfield et d’autres ont eu droit au cours de ces dernières années. Comprenez sans doute par là qu’il y a de fortes chances pour que cet épisode sorte bien d’ici la fin de l’année, ce que nous promettait déjà Microsoft. On découvrira donc du gameplay pour le jeu de The Coalition, ainsi que des informations inédites sur le scénario.

On peut également parier qu’on y retrouvera du Halo, mais aussi du Fable, étant donné que ce dernier sortira également en fin d’année. En plus d’être l’émission qui viendra fêter les 25 ans de la marque Xbox, ce sera aussi le premier showcase de l’ère Asha Sharma, nouvelle PDG, qui devra sans doute envoyer un message fort avec de belles promesses pour rassurer la communauté. De là à penser que l’on aura aussi droit à des informations sur Project Helix, nouvelle console du constructeur, il n’y a qu’un pas.

Vous pourrez suivre ce Xbox Games Showcase sur YouTube, Twitch et Facebook, ou rattraper le résumé sur notre site qui sortira dans la foulée.