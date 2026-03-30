Débrief : Hausse prix PS5, DokeV, Star Fox et Ocarina of Time Remake

Aniimo, le jeu de capture de créatures free-to-play sortira également sur PlayStation 5 cette année

EA Sports FC 26 dévoile l’évènement Road To The Final

Nintendo préparerait un nouveau Star Fox et un remake majeur de Zelda, sans Mario 3D en 2026

Stalker 2 dévoile sa première grosse extension majeure avec Cost of Hope

Genshin Impact : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 6.5 (Linnea, nouvelle zone à Mondstadt…)

Nacon cherche à vendre le studio Spiders (Greedfall, Steelrising) après des difficultés internes

Sony augmente de 100 € le prix de la PS5 et de la PS5 Pro, voici les nouveaux tarifs

Devil May Cry 5 pourrait ressortir dans une nouvelle édition sur Switch 2

Resident Evil Requiem se met à jour avec un mode Photo et quelques correctifs

Voici la liste des jeux les plus vendus en France en 2025, avec peu de surprises au classement

Pearl Abyss évoque DokeV, qui n’est pas abandonné et que le studio a envie de sortir rapidement

Crimson Desert : Version Switch 2 à l’étude, critiques sur l’histoire, DLC payant, multijoueur… le PDG de Pearl Abyss fait le point

Xbox Partner Preview : Voici le résumé de toutes les annonces (Stranger Than Heaven, Dispatch, Artificial Detective…)

Devolver annonce Serious Sam: Shatterverse, par les créateurs de Dead By Daylight

Artificial Detective, un joli jeu d’action-aventure decopunk, s’annonce pour 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series

Stranger Than Heaven : Le prochain jeu de Ryu Ga Gotoku Studio (Like a Dragon) se montre dans une nouvelle bande-annonce

Après RoboCop, Nacon et Teyon s’associent à nouveau et dévoilent Hunter: The Reckoning – Deathwish

The Expanse: Osiris Reborn nous fera attendre jusqu’en 2027, mais une bêta fermée aura lieu en avril

The Eternal Life of Goldman arrive sur Xbox Game Pass dès sa sortie, une démo est disponible dès maintenant

Hades II : Après avoir conquis le PC et les Switch, le roguelite arrive le 14 avril sur Xbox Series et PS5

Dispatch débutera son service dès cet été sur Xbox Series

Le gacha Wuthering Waves débarquera sur les consoles Xbox cet été