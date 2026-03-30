Débrief : Hausse prix PS5, DokeV, Star Fox et Ocarina of Time Remake
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Rédigé par Jordan
Toutes les semaines, on revient dans notre débrief sur toute l’actualité de ces derniers jours afin de vous tenir informés de tout ce qu’il se passe dans l’industrie en ce moment. Et cette semaine, plusieurs sujets brûlants ont fait parler d’eux. On vous résume tout cela ici.
Au programme de votre débrief hebdomadaire, on revient naturellement sur l’annonce de la hausse de prix de la PS5, de la PS5 Pro et du PlayStation Portal, qui entrera en vigueur cette semaine. Un sujet qui a de quoi en énerver plus d’un, contrairement au retour de Star Fox qui semble se dessiner à l’horizon, même si tout n’est encore qu’au stade de rumeur. On revient également rapidement sur l’actualité de Pearl Abyss, qui, après un Crimson Desert, pourrait bien ramener son DokeV sur le devant de la scène d’ici quelques mois.
Débrief : Starfield PS5, Shenmue 3, DLSS 5 et lancement Crimson Desert
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