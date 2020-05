Débrief’ : Inside Xbox Series X, Jedi Fallen Order 2 et Diablo 2 Remaster

C’est dimanche soir et vous savez ce que ça veut dire ? Nous oui, c’est évidemment l’heure du débrief’. Comme chaque semaine, on vous propose une vidéo qui résume l’actualité majeure des derniers jours et cette fois-ci, le focus est évidemment mis sur l’Inside Xbox.

Résumé Inside Xbox Series X

Le premier gros événement Xbox Series X s’est tenu cette semaine avec une présentation des jeux éditeurs tiers à venir sur la future machine de Microsoft. On reviendra ainsi sur toutes les annonces de l’émission, à savoir :

Diablo 2 Resurrected

On en profitera pour revenir sur notre récente déclaration concernant Diablo 2 Resurrected, le futur Diablo 2 en version remasterisée. Nous avons pu dénicher quelques informations et on vous les partage, notamment son nom, sa période de sortie et son studio de développement.

Jedi Fallen Order 2 confirmé ?

Enfin, pour terminer cette vidéo hebdomadaire, on reviendra sur les récentes déclarations du CEO d’Electronic Arts qui a confirmé que d’autres jeux Star Wars Jedi Fallen Order arriveront. On fait aussi le point sur la potentielle présentation de la PS5 en juin ou encore le fait que l’on pourra personnaliser ses parties génitales sur Cyberpunk 2077. Oui oui…