Alors que la branche Activision a rassuré les investisseurs ce matin, nous venons d’apprendre, de sources proches du studio, que plusieurs projets sont en préparation chez Blizzard. Parmi ces derniers, on y retrouve un certain remaster de Diablo 2, où nos indiscrétions nous ont permis d’en savoir un peu plus, notamment son nom et sa période de sortie.

Diablo 2 Resurrected pour la fin d’année ?

Évoqué à plusieurs reprises, ce Diablo 2 remasterisé est une rumeur qui devient de plus en plus persistante et qui a pris un peu plus de poids lors de l’annonce de Diablo 4. Nous venons d’en apprendre un peu plus quant à la nature de ce projet encore non présenté par Blizzard, l’information nous venant de sources qui ont évidemment préféré rester anonymes.

Parmi les nombreux projets à venir, on aurait donc une édition remasterisée du second épisode de la série de hack’n’slash qui prendrait le nom de Diablo 2 Resurrected. La sortie serait prévue au quatrième trimestre 2020, bien que la date puisse être légèrement décalée à cause de la situation actuelle.

C’est la volonté de faire découvrir la série à l’approche de Diablo 4 qui aurait poussé l’entreprise californienne à proposer une édition remasterisée. Selon nos sources, c’est le studio Vicarious Visions qui épaulerait Blizzard pour ce Diablo 2 Resurrected, projet sur lequel il travaillerait depuis la sortie de la trilogie Crash Bandicoot. Rappelons que Vicarious a aussi bossé sur le portage de Destiny 2.

Aucune visibilité cependant sur l’annonce de ce remaster. Bien que la sortie est bien fixée avant le quatrième volet et évoquée pour l’instant au dernier trimestre 2020, difficile de savoir quand se fera l’officialisation. Peut-être dans les prochains mois dans le cadre du Summer Game Fest, à moins que Blizzard attende sa BlizzCon annuelle, prévue début novembre, pour annoncer une date surprise. Cela dépendra probablement de l’avancée du projet.

Plusieurs jeux mobiles en développement

Nous avons aussi abordé d’autres sujets, sur lesquels les informations sont un peu plus vagues. Shadowlands, la prochaine extension de World of Warcraft, serait prévue plus tard qu’à l’accoutumée, délaissant la période estivale pour une sortie en fin d’année. Plusieurs projets seraient en développement, dont deux autre extensions pour WoW dans les trois prochaines années.

Trois jeux mobiles seraient actuellement en développement, sans savoir si Diablo Immortal fait partie de ce trio ou non. Celui-ci poursuit néanmoins son développement et l’alpha serait bien prévue avant cet été, comme le planning le prévoyait. Plutôt logique puisque la sortie a été évoquée pour fin 2020 ce matin. Cependant, on nous fait mention d’un développement avec d’autres studios pour ces projets mobiles, difficile de savoir s’il s’agit de franchises de Blizzard ou non.

Enfin, dernier sujet que l’on a pu aborder, Blizzard est conscient de l’échec de Warcraft III Reforged et estime avoir fait une erreur dans la communication autour du titre en l’ayant fait passer beaucoup trop pour un remake alors qu’il ne s’agissait que d’un remaster. Une erreur que le studio ne compte pas reproduire à l’avenir.

Blizzard compte ainsi solidifier ses licences fortes dans les prochaines années. A côté, nous aurons bien sûr du nouveau contenu pour les jeux déjà mis en place, mais les seules grosses sorties pour cette année fiscale semblent être Diablo 2: Resurrected et WoW Shadowlands. On ne manquera pas de vous en parler dès que l’on en sait plus.