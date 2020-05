C’est à l’occasion du Inside Xbox consacré à la Xbox Series X que nous avons eu l’occasion de découvrir un premier trailer de Madden NFL 21.

Madden NFL 21 confirmé sur Xbox Series X

Cette première vidéo, présentée par le quaterback des Kansas Chiefs Patrick Mahomes, a été l’occasion de faire un premier temps un petit retour historique de l’histoire de la saga.

Le tout se conclue par un bref instant de gameplay même si pour le coup, on en saura et on en verra beaucoup plus, notamment à l’occasion de l’évènement en ligne EA Play Live, qui aura lieu le 12 juin.

Il est d’ailleurs confirmé que si vous achetez le jeu sur Xbox One, vous passerez gratuitement à sa version Xbox Series X, via le système appelé Smart Delivery.

C’est en tout cas un coup fort du côté de Xbox de se montrer côte à côte d’EA pour ce qui est tout du moins aux États-Unis un des incontournables de la rentrée.