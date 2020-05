Yakuza : Like a Dragon disponible au lancement de la Xbox Series X

D’année en année, chaque console s’est forgé une base de licences exclusives, argument de vente généralement majeur pour une nouvelle génération. Néanmoins, il arrive parfois que la barrière soit franchie, que des séries perdent leur exclusivité, pour différentes raisons. On notera par exemple l’arrivée prochaine de Final Fantasy VII Remake sur Xbox One, faisant montre de la volonté de Square Enix d’offrir cette aventure mythique au plus grand nombre. Plus surprenant, Yakuza s’ouvre lui aussi au marché Microsoft.

Bonjour Microsoft

Licence débutée en 2005 sur PlayStation 2, Yakuza connu rapidement un franc succès au Japon, et depuis quelques années partout à travers le monde. Au point que le dernier jeu du studio, Judgment, a eu droit à une localisation dans différentes langues, notamment le français. Une première dans l’histoire du Ryu Ga Gotoku Studio, qui donne pas mal d’espoir aux anglophobes désireux de découvrir un jour sa série principale. Enfin le coup de théâtre d’aujourd’hui est en quelque sorte plus intéressant encore.

Cet après midi, à 17h, se tenait une conférence en direct, instiguée par Microsoft dans l’optique de présenter certains jeux à venir sur Xbox Series X. Et parmi eux, surprise, un certain Yakuza : Like a Dragon, prochain épisode de la série, dont on nous annonce par ailleurs la disponibilité dès le lancement de la console. Mais ce n’est pas tout, puisqu’il aura aussi droit à une parution sur Xbox One et sur PC. Notez qu’il sera compatible la fonction Smart Delivery, permettant aux acheteurs d’une copie de jouer aussi bien sur One que sur Series X.

Microsoft avait promis de se rapprocher un peu plus du marché japonais avec la prochaine génération de consoles, et c’est un premier pas de géant qu’on nous annonce aujourd’hui. Par ailleurs, alors qu’on l’attendait jusque là exclusivement sur PS4, cette nouvelle tendrait à prouver qu’une version PlayStation 5 est aussi à attendre. Enfin ne nous perdons pas en conjectures inutiles.

Rappelons que Yakuza : Like a Dragon est attendu pour la fin d’année 2020. Vous pouvez précommander la version PlayStation 4 à cette adresse, et la versions Xbox One à cette adresse.