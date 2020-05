Chorus : le shooter spatial se dévoile sur Xbox Series X

Dans la foulée des nombreux jeux dévoilés lors du tout dernier Inside Xbox ce 7 mai, on découvre le tout nouveau titre de Deep Silver Fishlabs : Chorus. Ce shooter-spatial sortira en 2021, sans plus de précisions, sur Xbox Series X et sera disponible dès le lancement sur le Xbox Game Pass. Ce nouveau titre sortira également sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Stadia.

Embarquez pour un voyage étrange

Développé par les créateurs de la saga Galaxy on Fire, Chorus vous permettra de prendre le contrôle de deux protagonistes : Nara, une ancienne cultiste ainsi qu’une pilote de haut vol avec un lourd passé ainsi que Forsaken, une I.A. embarquée dans le vaisseau et douée de conscience.

Chorus proposera une expérience de jeu solo tournée sur la narration et vous devrez tout faire pour libérer la galaxie du Cercle, une secte qui compte bien soumettre toute la population à sa merci. Les développeurs annoncent un gameplay assez nerveux, et le moins que l’on puisse dire, c’est que le trailer d’annonce l’illustre bien. Vous pourrez utiliser différents pouvoirs, comme la télékinésie ou même la téléportation.

Petit détail qui a également son importance : Chorus permettra le Smart Delivery. En clair, si vous l’achetez dans un premier temps sur Xbox One, vous pourrez en profiter également sur Xbox Series X le jour où vous déciderez à franchir le pas ! Une bonne nouvelle pour les joueurs pressés de l’essayer, sans pour autant investir sur la nouvelle console de Microsoft. Concernant le jeu sur Xbox Series X, vous pourrez profiter du ray-tracing, le tout en 4K et à 60 images par seconde.

Pour rappel, Chorus sortira en 2021 sur Xbox One, Xbox Series X, PS4, PS4, PC et Stadia.