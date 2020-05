Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 nous fera danser sur Xbox Series X

Après avoir présenté du gameplay l’été dernier, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 a fait une apparition surprise au cours de l’Inside Xbox de ce 7 mai. Le bougre a ainsi dévoilé une nouvelle bande-annonce, nous permettant de confirmer son arrivée sur Xbox Series X au passage.

Nous avons eu un peu de tout au cours de cette émission. Du jeu de course, avec DiRT 5, de l’horreur, avec The Medium et du creepy avec Scorn ou encore de l’expérience coopérative avec Second Extinction. Puis Paradox Interactive et Hardsuit Labs se sont dits que c’était l’occasion idéale pour nous reparler de Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2.

En plus de confirmer sa venue sur Xbox Series X, le titre s’est offert une vidéo avec de nouvelles séquences de gameplay, le tout, avec une musique, qui offre une mise en scène assez décalée. On nous confirme également qu’il sera Smart Delivery et que les joueurs pourront garder leur sauvegarde entre les deux machines puisque le titre sera cross-save.

Toujours pas de date de sortie pour ce Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 mais il arrivera fin 2020 sur la future machine de Microsoft, mais également sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.