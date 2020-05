Inside Xbox : Bandai Namco annonce le RPG Scarlet Nexus

Scarlet Nexus prolonge l’histoire d’amour de Bandai Namco avec Xbox avec leurs annonces de jeux pendant les présentations de Microsoft. Ce RPG a apporté une touche japonaise chez le constructeur américain.

Non ce n’est ni God Eater, ni Code Vein

Ce premier trailer, qui tourne sur Xbox Series X, présente Yuito Sumeragi, maître de la psychokynésie et membre de l’OSF. Cette organisation se charge d’affronter les Others, des monstres invincibles qui ont envahi ce monde décrit comme un univers Brain Punk.

Pour le jeu lui-même, s’il s’agit à première vue d’un Beat them all, le communiqué de presse l’annonce comme un JRPG. Sans interface, difficile de se faire une idée précise du gameplay. Mais on nous promet de l’action nerveuse grâce aux combats en temps réel à base de combos, mais aussi un aspect stratégique avec l’utilisation des éléments de décor.

Le tout tourne sous Unreal Engine et on retrouve une partie de l’équipe de Tales of Vesperia au développement. Keita Iizuka est producteur du jeu après s’être occupé de Code Vein. Pas de fenêtre de sortie pour l’instant mais Scarlet Nexus ne devrait pas trop tarder puisqu’il sortira aussi sur Xbox One et profitera du système Smart Delivery qui permet d’y jouer également sur Xbox Series X sans repasser à la caisse.

Puisqu’une éventuelle exclusivité n’est jamais évoquée, on suppose que Scarlet Nexus sortira également sur les consoles de Sony et sur PC.