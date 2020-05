Tout nouveau jeu annoncé lors du Inside Xbox du 7 mai : Call of the Sea. Développé par Out of the Blue et édité par Raw Fury, que l’on connait pour avoir édité Atomicrops notamment, ce jeu d’aventure débarquera sur PC, Xbox Series X et Xbox One dès la fin de l’année 2020. Il sera même disponible sur le Xbox Game Pass dès la sortie du jeu.

Partez explorer une île paradisiaque ?

Call of the Sea vous ramènera en 1930 dans les îles isolées de Pacifique Sud. Vous y incarnerez une jeune femme, Nora, ayant traversé l’océan à la recherche de son mari disparu, dans une tentative désespérée de le retrouver. Sa dernière localisation connue ? Une île paradisiaque où vos recherches vous mèneront à la découverte des vestiges d’une civilisation disparue

À travers de nombreuses énigmes, vous allez vite vous rendre compte que cette île est loin d’être paradisiaque et que de nombreux secrets sont enfouis sur cette île. Cette aventure, loin de tout, vous sera contée par Cissy Jones, que l’on a déjà entendue par le passé dans The Walking Dead: Saison 1. Cette enquête vous poussera à découvrir cette île, modélisée grâce à Unreal Engine 4.

Pour rappel, Call of the Sea sortira sur PC, Xbox Series X et Xbox One en cette fin d’année 2020.