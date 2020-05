Second Extinction : Nouveau jeu de Avalanche annoncé durant le Inside Xbox

La conférence Inside Xbox, se tenant cet après midi à 17h, fut l’occasion d’annoncer tout plein de belles choses. Parmi elles, un nouvel opus de la série DiRT, ou encore l’arrivée sur Xbox Series X de l’énigmatique Scorn, un jeu horrifique au design que ne renierait pas David Cronenberg. Ce fut aussi l’occasion pour Avalanche de présenter Second Extinction, le projet de son nouveau studio Systemic Reaction, à qui l’on doit Generation Zero.

Un FPS qui fleure bon le retour de Turok

Premier trailer d’à peine plus d’une minute pour ce projet teasé récemment par Avalanche Studios, dont la composante principale sera visiblement le combat contre des dinosaures en vue à la première personne. Et avec effusions abondantes d’hémoglobine s’il vous plaît ! Un petit air de Turok, à n’en point douter.

On sait néanmoins peu de choses sur ce FPS, si ce n’est qu’il permettra à trois joueurs de s’allier pour vaincre des hordes de dinosaures mutants. Par ailleurs, Second Extinction bénéficiera de l’option bien sentie Smart Delivery, permettant aux acheteurs de jouer au choix sur Xbox One ou Xbox Series X.

Pas encore de date de sortie pour Second Extinction, qui n’est pour le moment annoncé que sur les consoles de la gamme Microsoft.