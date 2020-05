Un gameplay trailer pour Assassin’s Creed Valhalla sur Xbox Series X

Le tant attendu Inside Xbox de ce 7 mai est l’occasion d’observer pour la première fois du « gameplay » issu du dernier Assassin’s Creed récemment annoncé et se déroulant dans un univers Viking : Assassin’s Creed Valhalla. Voici donc le premier aperçu sur Xbox series X.

Valha du « Gameplay »

Honnêtement on ne peut pas dire qu’il s’agisse de gameplay « pur », il est surtout question d’observer le moteur du jeu en temps réel. Certains seront surement déçus de ne pas voir plus d’action mais ces cut-scenes nous permettent de jauger un tant soit peu le titre sur une console nouvelle génération. Il faudra donc en voir un peu plus pour donner un premier avis concluant mais ces premiers signes sont loin d’être mauvais.

Pour tout savoir sur Assassin’s Creed Valhalla, nous avons regroupé toutes les informations ici ou bien en vidéo ici.

Assassin’s Creed Valhalla sortira en fin d’année 2020 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, et Google Stadia.