DiRT 5 annoncé, premières images et toutes les infos

C’est à l’occasion du Inside Xbox consacré à la Xbox series X qu’à été annoncé DiRT 5, le nouvel épisode de la série de Codemasters. Après un DiRT rally 2.0 plutôt réussi, on retrouve cette fois-ci la série mère, pour le bonheur des amateurs de courses sur quatre roues.

Une nouvelle itération dès cette année

C’est à l’occasion d’un trailer que nous avons pu admirer une première fois le moteur de jeu sur Xbox series X. Au programme, si on retrouve les classiques voitures, on trouvera également des quad, le tout pour proposer une expérience de jeu ultra nerveuse.

On retrouvera également un mode carrière, scénarisé cette fois-ci, avec notamment la présence au casting de Troy Baker et Nolan North. Le jeu proposera également un système de personnalisation très complet.

Du côté du multijoueurs, attendez-vous à pouvoir faire des joutes jusqu’à 4 en local et 12 en ligne. Une excellente nouvelle qui permettra aux amateurs de se retrouver sur un même canapé.

Tout comme pour Madden NFL 21 ou Yakuza : Like a Dragon, DiRT 5 profitera du système Delivery Smart, permettant aux acquéreur du jeu sur Xbox One lors de sa sortie de pouvoir en profiter aussi sur Xbox Series X. DiRT 5 est prévu pour octobre 2020 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et arrivera par la suite sur Xbox Series X. Une version PlayStation 5 est aussi en route.