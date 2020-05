The Medium : Bloober Team revient avec un nouveau titre horrifique

La Bloober Team vient tout juste de nous dévoiler leur nouveau titre nommé The Medium durant l’Inside Xbox d’aujourd’hui. À l’origine de Layers of Fear ou encore Blair Witch, le studio est de retour avec un nouveau jeu d’horreur psychologique.

Du beau monde

The medium nous plonge dans la vie de Marianne, une jeune femme médium capable de voyager dans le monde des esprits. Sujette à des visions sombres tournant autour du meurtre d’un enfant dont elle ne peut se défaire, la jeune femme va se rendre sur le lieu qui semble avoir abrité cette tragédie. Marianne devra voyager entre ces deux mondes et découvrira que la vérité n’est pas toujours la même des deux côtés.

Cette aventure sera accompagnée du bande son originale signée Arkadiusz Reikowski ainsi que le célèbre compositeur des musiques de Silent Hill, Akira Yamaoka, ce qui nous garanti une ambiance musicale de haut vol.

The Medium arrivera cette année durant les vacances d’été sur Xbox Series X et PC. Le studio devrait revenir avec plus d’informations sur le titre prochainement.