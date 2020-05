The Ascent : Surprenant mélange de RPG et de Shooter sur Xbox et PC

Cet après midi se tenait un événement en direct, monté par Microsoft dans l’optique de présenter certains des jeux de la Xbox Series X. Parmi eux, quelques surprises, notamment Scorn, mais aussi du gameplay attendu, avec Assassin’s Creed : Valhalla. Ce fut aussi l’occasion pour Curve Digital de présenter The Ascent, un titre plutôt surprenant.

SF, Shoot et RPG

Développé par Neon Giant et édité par Curve Digital, The Ascent prend place dans un univers empruntant beaucoup au Steampunk et à la Dark SF. Il n’est d’ailleurs pas sans rappeler, par bien des aspects, le prochain Cyberpunk 2077, ou encore des œuvres comme Blade Runner et Deus Ex : Human Revolution. Néanmoins, la comparaison s’arrête ici. En effet, le titre est un mélange de Shooter et de Hack’n’Slash en vue du dessus, avec une bonne composante RPG.

Pour le moment peu d’informations circulent autour du titre, mais celui-ci devrait nous être à nouveau présenté demain, plus en profondeur cette-fois. Sa page Steam nous apprend néanmoins que sa sortie est à priori prévue pour cette année, ce sur PC, Xbox One et Xbox Series X. Comme beaucoup de titres présentés aujourd’hui, The Ascent bénéficiera du système Smart Delivery.