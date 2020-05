Bright Memory Infinite montre du gameplay sur Xbox Series X

Le premier jeu à être dévoilé lors de ce Inside Xbox n’est autre que Bright Memory Infinite, un jeu d’action/FPS développé par FYQD-Studio et édité par PLAYSIM. Il s’agit en réalité d’une sorte de reboot d’un jeu du même nom créé par une seule personne, Zeng Xiancheng. Faisant plus ou moins office de démo technique, le projet est aujourd’hui bien plus ambitieux.

Un premier bon rendu sur Xbox series X

Ayant déjà eu l’occasion de l’observer sur PC, les premières images dévoilées sur Xbox Series X n’ont pas de quoi rougir face à ce dernier support. Il faut dire que le titre est techniquement impressionnant, c’est donc une bonne nouvelle de le voir tourner assez facilement sur la console nouvelle génération de Microsoft. Pour préciser les choses, le soft proposera de la 4K UHD, 60 FPS, et le support du Ray Tracing.

L’histoire se déroule en 2036, le joueur incarne Shelia, une jeune femme membre du SRO, une société spécialisée dans les recherches en sciences naturelles, qui doit protéger son monde en affrontant de mystérieuses créatures venues d’une autre dimension.

Bright Memory Infinite sortira en 2021 PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X. On imagine qu’il sortira également sur PS5 mais il faudra attendre une annonce officielle. Il proposera aussi le « Smart Delivery », autrement dit si vous l’achetez sur Xbox One, il sera gratuitement disponible sur Xbox Series X et vice versa.