Cyberpunk 2077 : Les parties génitales seront personnalisables

Alors que CD Projekt Red annonçait hier l’événement Night City Wire, Cyberpunk 2077 refait parler de lui. Le jeu vient en effet d’être officiellement classé par l’ESRB (l’organisme d’évaluation américain). Comme nous pouvons nous y attendre, le jeu est classé Rated M (17+) pour les aspects suivants : présence de sang, violence, nudité, vulgarité, contenu sexuel important ou encore utilisation d’alcool et de substances illicites. Mais ce n’est pas la seule chose que nous apprenons ici !

Des informations supplémentaires concernant Cyberpunk 2077

Que l’on vous prévienne tout de suite, le jeu ne fera pas dans la dentelle. Entre les différentes mutilations, démembrements ou encore clous dans les doigts, il y aura de quoi faire. Rassurez-vous cependant, la classification ne parle pas de violence non justifiée.

Un second gros aspect du texte suivant la classification se trouve autour de la dimension sexuelle du titre. A savoir, qu’il sera possible de personnaliser son avatar sur cet aspect. Dans la volonté de l’équipe du jeu de proposer une expérience inclusive, il sera possible de créer un avatar en faisant varier la taille de la poitrine, des fesses ou encore du pénis.

Il sera possible durant le jeu de pouvoir réaliser des parties de jambes en l’air, que ce soit avec des personnages principaux ou avec des prostituées. Ces courtes scènes seront également montrées à la première personne. Et pour finir, il y aura également de la consommation d’alcool et de drogue, avec notamment des scènes de conduite dans un état second.

Il y aura donc à boire et à manger dans des saveurs bien différentes dans ce Cyberpunk 2077 semblant proposer pour le coup une expérience complète sans concession ! Rappelons que le jeu se présentera à nouveau en juin et qu’il sortira sur PC, PS4 et Xbox One le 17 septembre prochain, puis plus tard sur Xbox Series X et Stadia.