Scorn refait surface sur Xbox Series X dans un nouveau trailer

Censé pourtant sortir en 2019 à l’origine, le FPS horrifique Scorn donne enfin de ses nouvelles pendant l’inside xbox consacré à la Xbox Series X. Et quoi de mieux que de montrer une nouvelle vidéo pour le soft de Ebb Software.

Un nouveau trailer aussi organique que dérangeant

Dans ce nouveau trailer de Scorn, nous n’en apprenons pas grand-chose sur le jeu. Hormis sa direction artistique organique qui reste intacte comparée aux vidéos antérieures du soft, nous savons depuis belle lurette qu’il s’agira d’un FPS horrifique. D’ailleurs, nous savons désormais que le titre sera une exclusivité temporaire à la Xbox Series X à son lancement.

Le titre d’Ebb Software nous plongera dans un univers cauchemardesque, et il s’agira de résoudre des puzzles tout en parcourant les divers décors organiques, qui auront chacun des personnages et une histoire à raconter. Nous pourrons aussi améliorer nos compétences ou bien acquérir de nouveaux objets et armes au fil de cette aventure, qui s’annonce comme non-linéaire.

Chose intéressante à savoir également, la Xbox Series X s’est révélée comme une évidence pour Ljubomir Peklar, le game director du soft. Effectivement, le bonhomme a affirmé que la Xbox Series X sera totalement capable de faire tourner Scorn en 4k et 60 FPS constamment, et permettra donc aux joueurs d’avoir une version du titre sans aucun compromis.

C’est donc certainement pour cela que Scorn n’a plus donné aucun signe de vie depuis au moins un an et demi, le projet ayant débuté son développement en 2014. De plus, on rappelle que le jeu devait être à l’origine scindé en deux parties.

Pour terminer, rappelons une fois encore que Scorn sera une exclusivité temporaire sur Xbox Series X, mais arrivera aussi sur PC via Steam et Windows 10. Mais en revanche, il n’a toujours pas de date de sortie à son actif, même si on pourrait tabler sur une sortie l’année prochaine.