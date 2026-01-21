Tomb Raider: Catalyst : on connaît désormais l’actrice qui doublera l’antagoniste de la prochaine aventure de Lara Croft

Un casting qui s’ettoffe

Nous savions déjà qu’en français ce serait l’actrice Isabelle Leprince qui portera la voix de cette antagoniste (tandis que Jessica Monceau incarnera Lara). Ce nom est bien connu des plus adeptes de la licence, puisqu’il s’agit de l’actrice ayant prêté sa voix à Jacqueline Natla dans le jeu original. Mais nous savons désormais qui jouera ce rôle dans la version originale. Il s’agit de l’actrice Karen Dyer (dite Eva La Dare), notamment connue pour avoir prêté ses traits à Sheva Alomar dans Resident Evil 5 qui fêtera bientôt ses 17 ans, à Georgette Spelvin dans Wolfenstein II: The New Colossus, ainsi qu’au personnage d’Elena dans Street Fighter X Tekken, Ultra Street Fighter IV ou plus récemment Street Fighter 6.

Damn @Pvimt0!😲 Your ears are GOOD! Can’t say more yet, but I’m so excited to be part of this legendary franchise.✨ https://t.co/59W7L650ZE — Eva La Dare (@KarenShevaEva) January 14, 2026

L’actrice de 48 ans a été impressionnée par l’ouïe de l’internaute sur le réseau social X et en a profité pour annoncer officiellement sa participation au projet à venir en 2027. Tomb Raider: Catalyst marquera le grand retour de Lara Croft dans une aventure totalement inédite, et encore bien mystérieuse, mais l’intrépide aventurière reviendra dès cette année avec un remake réimaginé du premier opus avec Tomb Raider: Legacy of Atlantis. On rappelle qu’une série Amazon dédiée à Lara Croft est en préparation avec Sophie Turner et Sigourney Weaver au casting entre autres.