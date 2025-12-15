L’avenir de Tomb Raider : ambitions, Unreal Engine 5 et héritage, les développeurs de Crystal Dynamics nous en disent plus sur la suite de la saga

Deux projets menés de front

Soulagés d’avoir enfin pu présenter leurs futurs projets après un certain temps à travailler en sous-marin dans le secret le plus total, les développeurs nous ont alors confié qu’ils travaillent actuellement sur les deux projets en même temps, Tomb Raider: Catalyst ayant véritablement débuté son plein développement en 2022 suite au partenariat avec Amazon Game Studios.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis aurait, lui, démarré un peu plus tôt avec pour vision ultime une réimagination complète du premier opus sorti en 1996, pas vraiment un remake dans l’âme mais bel et bien « une lettre d’amour de nous tous pour les fans » à l’occasion rêvée du trentième anniversaire de Tomb Raider, « tout en faisant honneur à l’ADN de Core Design (le studio d’origine, ndlr) et aux intentions de ce titre incroyable qui a lancé la franchise ».

Avec l’arrivée du trentième anniversaire, les équipes savaient qu’elles voulaient faire quelque chose d’unique, c’est pour cela que Crystal Dynamics a créé deux équipes de développement distinctes, une centrale pour travailler sur Tomb Raider: Catalyst, et une autre, interconnectée, pour travailler sur Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Les deux équipes partagent en réalité bien plus, comme la technologie, les ressources mais aussi une équipe dirigeante commune afin que les deux projets aillent dans la même direction, que ce soit au niveau de la narration canon de la licence ou des éléments de gameplay.

Si ce n’est que pour développer Legacy of Atlantis, Crystal Dynamics s’est musclé grâce au partenariat avec le studio polonais Flying Wild Hog. Un studio déjà bien productif, puisqu’il est à l’origine du reboot de Shadow Warrior en 2013 et de ses deux suites sorties en 2016 et 2022, mais aussi d’Evil West et Trek to Yomi en 2022. Les deux équipes se seraient tout de suite très bien entendues et auraient le même objectif de qualité pour fêter les 30 ans de la licence, bien que le studio n’ait jamais travaillé sur un jeu Tomb Raider. Et même si aucun membre de l’équipe de base ne semble appartenir aux équipes actuelles, nombreux et nombreuses travaillent chez Crystal depuis des années et participent à la conservation de l’héritage transmis pour ce nouveau chapitre.

De profonds changements

Ce studio n’est pas la seule nouvelle tête dans la galaxie Tomb Raider, puisqu’après avoir prêté ses traits et ses expressions durant la trilogie Reboot, l’actrice Camilla Luddington cède sa place pour ces deux nouvelles aventures à l’actrice britannique Alix Wilton Regan, connue notamment pour ses rôles de Samantha Traynor dans Mass Effect 3, de l’Inquisitrice dans Dragon Age: Inquisition, ou encore de Aya dans Assassin’s Creed Origins.

Scott et Will commentent ce changement : « Alix est tout simplement formidable et on l’a vu dès les premiers instants où nous l’avons rencontrée, dès les premiers castings que nous avons passés ; elle adore ce personnage. Elle était déjà fan lorsque nous l’avons rencontrée et a ce charisme qui caractérise Lara, mais aussi cette confiance et cette profondeur d’émotivité dont nous avons besoin pour raconter ces belles histoires ». Les deux actrices se sont d’ailleurs passé le flambeau sur les réseaux sociaux à la suite de la révélation des jeux la semaine dernière :

« Je veux que vous sachiez que j’ai adoré cette communauté. Rejoindre la liste des Lara Croft a été un honneur incroyable et elle fera toujours partie de moi. La trilogie Survivor a été une décennie d’aventure que je n’oublierai jamais. Je ne pourrais pas être plus fière de ce que nous avons créé. Et comme toujours, une nouvelle actrice reçoit ce cadeau incroyable pour chausser ces bottes. Donc Alix Wilton Regan, si jamais tu as besoin d’un arc, je connais l’endroit exact où en chercher un au Manoir des Croft » – Camilla Luddington « C’est incroyablement gentil, magnifique et gracieux de ta part. Aucune Lara n’est laissée sur le côté et sera toujours la bienvenue. D’une Lara à une autre je te salue… et merci » – Alix Wilton Regan

L’actrice a d’ailleurs pu déjà montrer ses talents dans les deux premiers trailers dévoilés lors des Game Awards, l’occasion de rappeler que la voix française de notre héroïne sera réalisée par Jessica Monceau (voix française de l’actrice Shailene Woodley, ou encore de Mary Jane Watson dans les jeux Marvel’s Spider-Man ou encore de Rey dans la saga Star Wars). L’actrice française donnera donc de la voix dans les deux nouvelles entrées de la licence, à commencer par Tomb Raider: Legacy of Atlantis.

Une épopée réimaginée

Premier de ces deux nouveaux épisodes, Tomb Raider: Legacy of Atlantis verra le jour en 2026 sans plus de précision. Développé conjointement par Crystal Dynamics et Flying Wild Hog, le jeu nous ramènera à la recherche d’un mystérieux artefact bien connu des connaisseurs et des connaisseuses de la licence : le Scion, étroitement lié au peuple de l’Atlantide, dans une histoire racontée de nouveau, suite au remake Tomb Raider: Anniversary de 2007, mais cette fois de manière totalement moderne.

En effet, un objectif résidait durant le développement : regarder tout cela avec le prisme d’un joueur moderne et proposer de nouveaux environnements en 3D, actualiser les commandes et la gestion de la caméra et ramener des moments emblématiques comme le combat contre le T-REX à un tout autre niveau, pour toutes « celles et ceux qui n’ont jamais eu l’occasion de l’expérimenter ne serait-ce qu’une fois ». Le tout forcément aidé par l’utilisation une nouvelle fois de l’Unreal Engine 5 qui apportera une fluidité désormais possible et qui ne l’était pas lors de la sortie initiale du jeu.

L’autre changement majeur pour la licence, et qui se verra de manière plus pratique lorsque nous aurons les jeux entre nos mains, c’est le passage sous Unreal Engine 5. Une première pour la licence, qui bénéficie donc d’un moteur ultra-calibré pour ce genre d’expérience, mais surtout utilisé dans le monde entier, permettant au studio de recruter partout dans le monde et ainsi de développer davantage les apprentissages et les rendus tels qu’ils ont été souhaités par les équipes artistiques. Les développeurs ont insisté sur le fait que cela permettra de renforcer les éclairages et le détail des textures, notamment en intérieur, avec la possibilité de créer des « environnements incroyablement détaillés », notamment dans les tombeaux, chers à la série.

Les développeurs ont néanmoins tenu à conserver plusieurs piliers qui ont fait du Tomb Raider original une œuvre qui compte pour la licence, comme par exemple une Lara confiante et compétente, mais également son côté globe-trotteur, la résolution d’énigmes et d’autres moments épiques qui sont dorénavant poussés grâce aux technologies modernes. Ce qui nous permet de confirmer que les principaux lieux traversés par Lara au cours de cette première aventure seront bien de retour (on pense au Pérou ou à l’Égypte), mais le studio nous a confirmé que quelques surprises seront de la partie, avec également le retour d’ennemis mythiques comme les loups et bien entendu, on le voit dans le trailer, les dinosaures.

De même, les équipes ont pu nous rassurer sur un point : le Tomb Raider original étant un « formidable jeu d’action-aventure en solo », Tomb Raider: Legacy of Atlantis le sera tout autant. Pas de multijoueur à prévoir donc, bien que l’on note qu’aucune mention identique n’ait pour l’instant été faite concernant Tomb Raider: Catalyst. À noter qu’à l’occasion de l’arrivée de Tomb Raider: Legacy of Atlantis, vous pourrez récupérer une tenue de plongée provenant de Tomb Raider: Underworld. Pour cela, vous devez lier votre compte Amazon Games ID à vos comptes de plateforme (Steam, PlayStation Network ou Xbox) pour en bénéficier à la sortie du jeu.

Le nouveau chapitre de l’histoire de Lara

Comme nous l’ont confié les développeurs de Crystal Dynamics, Tomb Raider: Catalyst représente « le tout nouveau chapitre des aventures de Lara Croft. Il s’agit de l’un des moments les plus avancés de sa carrière, tout ce qui s’est déroulé avant appartient à l’histoire. C’est le moment de se demander : « Quelle est la prochaine étape pour Lara Corft ? » ». Mais rassurez-vous, si vous n’avez jamais joué à un seul jeu de la licence, vous pourrez très bien comprendre les faits et événements sans avoir eu besoin de vous mettre à jour auparavant.

Le studio avait déjà communiqué sur ce point lors de l’annonce des jeux, mais Scott Amos et Will Kerslake nous ont confirmé que Tomb Raider: Catalyst était le « plus grand jeu Tomb Raider à avoir été créé aujourd’hui ». Une déclaration ambitieuse mais qui a transparu plusieurs fois durant l’entretien accordé à la presse par leur soin méticuleux de respect pour la licence, d’élargissement des capacités grâce au nouveau moteur mais aussi par le terrain de jeu qui semble réellement plus grand que les jeux précédents. Le gameplay sera d’ailleurs présenté en temps et en heure dans l’année à venir, avec la présence de plusieurs surprises en plus du grappin déjà vu dans le trailer.

Nous n’avons pas pu obtenir davantage d’informations sur la taille du jeu, ni sur son aspect monde ouvert en rumeur depuis plusieurs mois, ni sur un éventuel aspect multijoueur. Tout ce que l’on sait à date réside dans la tenue des événements dans le Nord de l’Inde, une terre très riche en mythes et cultures variés, avec des environnements diversifiés, allant des sommets montagneux aperçus dans le trailer jusqu’aux tombeaux les plus sombres sous terre. Le choix de l’Inde est par ailleurs fortement revenu durant cette présentation, de par notamment la présence de Calcutta, première ville où l’on découvre Lara dans le tout premier Tomb Raider lors de sa rencontre avec Larson et son premier appel avec Natla.

Et même s’il s’agit de deux jeux différents, il s’agit bien du même personnage. Tous les jeux étant désormais canons et unifiés dans une seule et unique timeline (qu’il nous reste encore à étudier), on découvrira ces deux aventures à deux moments différents de la vie de Lara Croft, dont le visage évolue dans les deux trailers, un visage très jeune et dans la veine des premiers jeux. Legacy of Atlantis se tient plutôt au début de sa carrière tandis que Catalyst se déroulera plusieurs années après les événements de Tomb Raider: Underworld, le dernier opus canonique sorti en 2008, avant la trilogie reboot débutée en 2013, avec une Lara pleinement expérimentée dans une période différente de sa vie. Les développeurs ont par ailleurs esquivé la question concernant l’ouverture d’une nouvelle trilogie pour Lara, il est probablement trop tôt pour en être convaincu.

Le poids d’un héritage

Mais ramener sur le devant de la scène une icône aussi appréciée, maintes fois retravaillée, et absente depuis près de dix ans a de quoi donner des sueurs froides au studio qui joue gros avec ce retour, notamment auprès des fans, sensibles au moindre changement narratif apporté à leur héroïne. Un processus de création forcément délicat, même si le studio avoue avoir longuement travaillé sur sa représentation physique pour ce retour, afin qu’elle colle à l’époque, le moment de vie du personnage mais aussi à l’endroit où l’histoire est racontée.

Une sorte de pression à l’idée de refaire un jeu aussi emblématique que le premier Tomb Raider ? « Oh Oui ! Nous écoutons très attentivement nos fans, le public, les joueurs, et leur demandons : comment pouvons-nous utiliser ce que nous avons appris, ce que nous faisons et comment pouvons-nous passer à l’étape suivante ? Il y a donc une pression énorme pour être à la fois respectueux, mais aussi pour garder ce noyau emblématique qui a permis à ce personnage de perdurer pendant si longtemps. Tout ce « Livre d’or » contient ce que nous avons fait et ce que nous aspirons à faire, toujours de mieux en mieux à chaque fois, pour maintenir cet héritage ».

Et Amazon Game Studios là-dedans ? On apprend que la collaboration s’est faite assez rapidement et que les deux parties sont tombées d’accord sur les besoins de la licence en visibilité, merchandising, productions de nouveaux jeux, de même que de produits cross-media comme la série télévisée en cours de production et qui commencera son tournage en janvier prochain avec Sophie Turner dans le rôle titre mais aussi de Sigourney Weaver dans le rôle encore inconnu d’une certaine Wallace, ou bien la série animée qui vient de s’achever sur Netflix. La filiale du géant du net permet à Crystal Dynamics de s’appuyer sur des supports et des ressources dont le studio pourrait avoir besoin pour mener leur licence là où ils le souhaitent, même si ce dernier a traversé plusieurs vagues de licenciements dernièrement. On ne sait d’ailleurs pas si les jeux seront liés à la série d’Amazon, les développeurs ont préféré ne pas répondre.

Reste que le studio nous donne rendez-vous l’année prochaine pour présenter plus en détail les futurs jeux de la licence Tomb Raider, à l’aube de son trentième anniversaire. Pour rappel, Tomb Raider: Legacy of Atlantis sortira en 2026 et Tomb Raider: Catalyst sortira en 2027. Les deux jeux sont attendus sur PC, PS5 et Xbox Series X/S. Nous remercions Amazon Game Studios et Crystal Dynamics pour le temps passé à répondre à nos interrogations.