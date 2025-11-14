Crystal Dynamics continue de licencier, le studio derrière le prochain Tomb Raider se sépare d’environ 30 personnes

Deuxième vague de renvois en quelques mois

Crystal Dynamics est au plus mal. Alors que l’on s’attend à ce que le studio lève le voile sur le prochain Tomb Raider, les seules nouvelles qui entourent l’entreprise concernent des licenciements. Une nouvelle vague de renvois a été annoncée il y a quelques heures sur LinkedIn, avec « un peu moins de 30 personnes » concernées, et ce, dans divers secteurs d’activité :

« Aujourd’hui, nous avons pris la décision difficile mais nécessaire de réorganiser les studios et les équipes de Crystal Dynamics. En conséquence, nous nous sommes séparés d’un peu moins de 30 membres d’équipe répartis dans divers départements et projets alors que nous restructurons l’entreprise et les activités pour notre prochaine génération. Crystal remercie profondément toutes les personnes touchées pour leur incroyable talent, leur travail acharné et leur dévouement, qui ont contribué à façonner le studio à bien des égards. Nous nous engageons à vous offrir toutes nos ressources et notre soutien pendant cette transition. »

Dans le même temps, Crystal Dynamics veut vite rassurer le public en déclarant que le travail sur le prochain jeu Tomb Raider continue, et indique même que ces licenciements ont pour but « d’optimiser » son développement :

« À nos joueurs, alors que les réalités de l’industrie continuent d’évoluer, nous avons fait ces choix douloureux afin d’optimiser le développement continu de notre jeu phare Tomb Raider, ainsi que de façonner le reste du studio pour créer de nouveaux jeux pour l’avenir. »

Difficile de croire que le jeu ne va pas en pâtir, tant sa production est jalonnée d’embûches. Malgré cette très mauvaise nouvelle, il n’est pas impossible que ce Tomb Raider soit révélé le mois prochain, lors des Game Awards, étant donné que ces derniers seront diffusés pour la toute première fois sur Amazon Prime Video. Amazon étant l’éditeur du jeu, on fera rapidement le lien.