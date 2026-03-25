Crimson Desert : Pearl Abyss rebondit en bourse grâce aux très bonnes ventes du jeu

Un succès commercial qui change la donne

Le fait que Crimson Desert ait atteint les 2 millions de ventes en 24 heures constituait déjà un excellent indicateur de son succès commercial. Il n’aura ensuite fallu que quelques jours supplémentaires pour franchir le cap des 3 millions d’unités écoulées, une donnée qui confirme l’intérêt massif du public pour cette nouvelle licence coréenne.

Ce succès rapide a eu un impact direct sur la perception du jeu, mais aussi sur la situation financière du studio. Au moment de sa sortie, tout n’était pourtant pas gagné. Malgré de bonnes prévisions de ventes, l’action de Pearl Abyss avait chuté de près de 30 %, notamment en raison de critiques jugées en deçà des attentes.

Now, investors are having a "Whoopsie" moment and are currently sending the Pearl Abyss stock +27.76% up. The studio yesterday announced 3M Crimson Desert copies sold. Happens in Asian markets all the time with game stocks. (It's 11:30am Wed in Korea, trading continues) https://t.co/HrKil6fL46 pic.twitter.com/7riIpYesDO — Dr. Serkan Toto (@serkantoto) March 25, 2026

Mais la tendance s’est brutalement inversée. Après l’annonce des 3 millions de ventes, les actionnaires ont logiquement repris confiance et l’action du studio a bondi de plus de 27 % en une seule journée.

Un suivi qui porte aussi ses fruits

Si Crimson Desert a séduit à ses débuts, les retours se sont montrés plus contrastés du côté des joueurs, et ont confirmé certaines critiques déjà soulignées dans les tests (dont le nôtre). Sur PC notamment, les premiers avis évoquaient des contrôles parfois rigides, des problèmes de performance, ou encore un manque d’équilibrage sur certains boss et défis. La version PlayStation 5, malgré un rendu correct, semble également avoir souffert d’un bug assez embêtant.

Depuis, plusieurs mises à jour ont été déployées et ont sensiblement amélioré l’expérience. Les évaluations sur Steam sont ainsi passées de « moyennes » à globalement positives. Même s’il reste difficile de quantifier précisément cet impact, il est probable que la réactivité de Pearl Abyss ait été déterminante pour redorer l’image du jeu (même dans le cas de l’utilisation de l’IA générative) et soutenir le bouche-à-oreille.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour vous aider durant votre aventure dans Pywell.