Crimson Desert continue à séduire et dépasse les 3 millions de ventes

Le grand K(l)iff

Pearl Abyss peut déjà rentabiliser les longues années de développement de Crimson Desert. Si tout semble ne pas s’être passé comme des roulettes, le succès du jeu est bien au rendez-vous, bien aidé par des patchs qui améliorent beaucoup l’expérience de base. De quoi favoriser un élan de positivité autour du titre, et donc, de permettre au jeu de se vendre sur la durée. Il n’aura donc pas fallu attendre très longtemps avant que Crimson Desert enregistre un nouveau million de ventes, l’amenant au stade des trois millions de jeux vendus en un peu moins d’une semaine.

Une excellente nouvelle pour le studio, qui peut déjà prévoir une longue carrière pour le titre. Avec l’arrivée de mises à jour fréquentes, le jeu pourra continuer de faire parler de lui dans les prochaines semaines, amenant ainsi encore plus de curieux. De là à savoir vers quel score pourra s’approcher Crimson Desert… cela dépendra de nombreux facteurs, mais l’objectif des 5 millions devrait en tout cas être dépassé rapidement.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus, ou notre test.