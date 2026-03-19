Crimson Desert déçoit les investisseurs : l’action de Pearl Abyss chute de 30% après les tests

Des critiques solides, mais pas exceptionnelles

À l’image de nombreux joueurs sur les réseaux sociaux, les marchés n’avaient pas anticipé une réception critique aussi nuancée pour Crimson Desert. Depuis son annonce en 2019, le titre avait suscité une forte attente, et il faut reconnaître que le studio Pearl Abyss a su parfaitement maîtriser sa communication, notamment depuis l’année dernière.

Mais à la levée de l’embargo des tests, la réalité s’est révélée plus contrastée. Les avis se sont montrés particulièrement divergents. Avec une moyenne d’environ 78 sur Metacritic, le jeu est jugé bon, mais reste loin du statut de chef-d’œuvre que certains investisseurs anticipaient. D’après le média coréen Seoul Economic Daily, le fait qu’il ne soit pas, en quelque sorte, le nouveau The Witcher 3 ou The Legend of Zelda: Breath of the Wild explique en grande partie la réaction brutale du marché.

Notre test met d’ailleurs en lumière l’ambiguïté du jeu d’action-aventure, qui brille par la richesse de son monde et la densité de ses activités, mais déçoit par un manque de cohérence globale et une narration en retrait. Nous vous conseillons vivement la lecture de notre critique pour en comprendre tous les enjeux, tant il y a à dire sur le sujet.

Avec un budget de développement estimé à environ 133 millions de dollars, Crimson Desert représente un investissement majeur pour Pearl Abyss. Malgré des critiques en demi-teinte, il n’y a pas lieu de s’inquiéter pour son succès commercial qui devrait rester solide grâce à sa visibilité et à l’intérêt qu’il continue de susciter. En revanche, les ambitions de récompenses majeures, comme un titre de jeu de l’année, semblent désormais compromises.

On ne doute pas que Pearl Abyss continuera d’améliorer le jeu et de répondre rapidement aux critiques (ce qui était déjà le cas durant notre phase de test) afin de transformer l’essai sur la durée.