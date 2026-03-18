Test Crimson Desert – L’ombre d’un géant

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Jaquette de Crimson Desert
Crimson Desert
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : 19/03/2026

  • Pywel est un formidable terrain de jeu
  • Un appel à l'aventure difficile à ignorer
  • C'est tout de même somptueux, même sur une machine de milieu de gamme
  • Enchaîner les RKO dans ce système de combat dynamique et ultra complet
  • Plein d'armes véritablement uniques à découvrir
  • Trois personnages jouables distincts disposant de leur propre arbre de compétences
  • Des puzzles parfois sacrément ingénieux
  • Le doublage anglophone a beaucoup de charme
  • Tout brûler à dos de dragon, le plaisir des choses simples
  • Une ambition qui frôle la démesure, mais qui est louable
  • Quelques (superbes) boss
  • Une courbe d'apprentissage des plus rudes avec une ergonomie discutable
  • Des tutoriels et des indications d'objectif complétement à revoir
  • Un récit cliché, mal raconté, et rempli de personnages peu intéressants, Kliff en tête
  • Peu de liberté dans la résolution des puzzles, malgré tous les outils qu'il met pourtant à disposition
  • Un système d'inventaire particulièrement mal conçu, même après un premier patch
  • L'équilibrage aux fraises
  • Des problèmes de scripts encore trop fréquent qui peuvent bloquer la progression
  • Beaucoup d'autres (horribles) boss
7

Et c’est à l’image de tout ce que Crimson Desert fait naitre entre lui et nous ; une relation à la « je t’aime, moi non plus » qui, en dépit des plus grandes frustrations, rend la manette bien difficile à poser. Une sorte d’amour toxique qui ne nous empêche pas pour autant de nous demander si le tout avait véritablement besoin d’étendre à ce point ses frontières. Dans une industrie qui semble enfin avoir compris que les mondes ouverts à l’échelle démesurée sont un problème, avec certains studios comme Ubisoft qui sont prêts à lever le pied, Crimson Desert est à rien d’être un anachronisme. Une vision presque à l’ancienne qui peut aussi bien être saluée pour l’accomplissement qu’est ce projet, que décriée pour son abondance parfois difficile à justifier. Être plus raisonnable l’aurait sans doute aidé à mieux marquer les esprits, car sa diversité finit par lui jouer des tours dans la mesure où il est impossible qu’il réussisse dans tous les chemins qu’il emprunte. Le grand jeu qu’il rêvait d’être est bien visible, mais trop caché sous toutes ses imperfections. Et quand il est à deux doigts du faux pas de trop, il se rattrape constamment en nous rappelant à quel point le voyage peut être agréable et unique, en dépit de (grosses) embûches. Un numéro de funambule dangereux et unique en son genre. Bravo l’artiste, mais pas de numéro de rappel.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

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