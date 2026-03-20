Crimson Desert dépasse déjà les 2 millions de ventes en 24 heures

Crimson Desert cartonne déjà

Malgré une baisse de confiance de la part des actionnaires suite aux tests publiés par la presse, il était presque certain que le succès commercial serait au rendez-vous. Cela n’a pas manqué, puisque Pearl Abyss annonce fièrement avoir déjà vendu 2 millions de copies de Crimson Desert, un jour à peine après sa sortie. Ce chiffre confirme que l’attente autour du jeu était particulièrement forte, avec une hype qui n’a subi aucun recul malgré les avis mitigés publiés à la levée de l’embargo.

We are incredibly humbled to share that #CrimsonDesert has sold through 2 million copies worldwide. Thank you so much to our fans, community, and everyone who has joined us in Pywel. We will listen closely to the wide range of feedback shared by the community and work to make… pic.twitter.com/AivMESKWpu — Crimson Desert (@CrimsonDesert_) March 20, 2026

Les chiffres disponibles via Steam donnaient déjà un bon indice quant à la réussite commerciale du lancement. Pearl Abyss a tenu à remercier les joueurs pour cet accueil :

Nous sommes incroyablement reconnaissants de partager que Crimson Desert s’est vendu à deux millions d’exemplaires dans le monde. Nous tenons à remercier nos fans, notre communauté et tous ceux qui ont rejoints l’aventure sur Pywel.

Le studio coréen a tout de même conscience que le lancement suscite également de nombreuses critiques. On pense notamment aux joueurs PC équipés d’une carte graphique Intel, incapable de lancer le jeu en raison d’une absence de prise en charge (et qui n’est pas non plus prévue à l’avenir par-dessus le marché).

En dehors de cela, Pearl Abyss assure déjà être à l’écoute de la communauté. Le studio promet de prendre en compte les retours des joueurs afin d’améliorer l’expérience dans les semaines à venir.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.