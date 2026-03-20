Crimson Desert dépasse déjà les 2 millions de ventes en 24 heures

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Malgré des critiques en demi-teinte et quelques soucis majeurs qui attisent la colère d’une partie des joueurs, Crimson Desert signe un démarrage commercial impressionnant. Le studio Pearl Abyss a annoncé que le jeu avait déjà dépassé les 2 millions d’exemplaires vendus dans le monde seulement un jour après sa sortie.

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Jaquette de Crimson Desert
Crimson Desert
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Date de sortie : 19/03/2026

State of Play : Le résumé de toutes les annonces (Kena, John Wick, God of War: Sons of Sparta…)

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