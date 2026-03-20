Le patch day one de Crimson Desert corrige beaucoup de choses pendant que le jeu démarre très bien sur Steam

Un grand succès en vue

On connaît des actionnaires qui doivent déjà se mordre les doigts. Malgré des tests plus mitigés que ceux espérés, qui restent tout de même bons (mais vous comprenez, c’est 10/10 ou rien), Crimson Desert rassemble déjà énormément de monde sur Steam. À l’heure où l’on écrit, en une petite heure, le jeu a déjà obtenu un pic à presque 240 000 connexions simultanées sur la plateforme de Valve, ce qui est excellent pour un jeu vendu à plein tarif.

Pendant ce temps, Pearl Abyss entend bien corriger certains problèmes soulignés dans les tests. Le patch day one est enfin là, du moins sur Steam et PS5 (la Xbox, l’Epic Games Store et les Mac attendront encore), et après l’avoir testé de notre côté, on peut d’ores et déjà vous confirmer qu’il règle quelques soucis d’ergonomie d’aspect pratique, rendant l’expérience un peu plus agréable. Il s’attaque aussi à l’équilibrage de certains boss, mais il faudra voir cela plus attentivement pour savoir si ces combats deviennent plus intéressants ou non.

Voici le patch note complet de la version 1.002 de Crimson Desert :

Quêtes Une quête tutoriel a été ajoutée au début du Chapitre 3 pour aider les joueurs à en apprendre davantage sur les équipements abyssaux Correction d’un problème empêchant certaines quêtes de progresser correctement.

Contenu Amélioration de l’ergonomie de certains systèmes et contenus, dont le mode Logement. Correction de problèmes liés à des contenus ne fonctionnant pas comme prévu. Ajustement de la difficulté des QTE lors d’une capture par les ennemis, avec une augmentation progressive en fonction du nombre de captures. Suppression des dégâts à mort instantanée de l’ours et ajustement de ses dégâts globaux. Correction d’un problème où, dans certaines situations, le nombre de camarades possédés s’affichait comme inférieur à la réalité, ou certains camarades n’apparaissaient pas dans la liste. Les cinématiques récemment visionnées peuvent désormais être avancées plus rapidement.

Compétences Amélioration de l’ergonomie de la fonctionnalité d’apprentissage de compétences « Observer et apprendre » Amélioration du menu Compétences pour séparer les noms et descriptions de compétences par type d’arme. Les descriptions et vidéos de certaines compétences ont également été mises à jour. Ajout d’un coup de grâce à la Déluge de coups de Kliff. Ajout d’un combo aux compétence Perforation et Uppercut de la grande épée de Damiane. Ajout d’un combo à la compétence Perforation des armes jumelles de d’Oongka.

Combats de boss Amélioration du combat contre Tenebrum au chapitre 4 : il n’est désormais plus nécessaire de rejouer le puzzle après avoir perdu la vie au cours du combat. * Ajustement de l’équilibre des combats de certains boss, dont le Diable des roseaux. Correction d’un problème permettant aux boss d’attaquer le joueur pendant que celui-ci est en cours de réanimation. Correction de problèmes de déplacement anormal et de progression de combat pour certains boss. Amélioration du comportement au combat et des animations des monstres de type Marcheur.

PNJ et dialogues de PNJ Diverses améliorations et corrections ont été apportées aux animations, mouvements, synchronisation labiale, clipping visuel, effets visuels et doublage des PNJ et des animaux. Amélioration des dialogues, voix et réactions de certains PNJ pour un rendu plus naturel et mieux adapté à leurs situations. Correction d’un problème de décalage entre les dialogues vocaux et les sous-titres lors des salutations de PNJ. Correction de problèmes liés à des interactions anormales avec certains PNJ et animaux.

Localisation Correction de diverses erreurs de localisation et amélioration de la qualité de localisation dans toutes les langues.

Interface Correction de problèmes liés à l’interface, notamment l’affichage de certains textes, les fonctionnalités, les effets sonores, etc.

Performance Diverses optimisations de performance et de stabilité ont été apportées sur PC et console, ainsi que des corrections de plantages.



Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.