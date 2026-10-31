Cœur du banian Phantom Blade Zero : où le trouver pour améliorer vos compétences ?

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Il arrivera un moment dans Phantom Blade Zero où vous allez tomber sur un plafond de verre : votre arbre de compétence qui ne veut plus progresser faute d’avoir un cœur de banian. Il faut savoir que cette attente est normale ; vous devez progresser dans les régions du jeu. C’est pourquoi on a préparé ce guide pour vous expliquer où trouver votre premier cœur de banian. 

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Source : ActuGaming

Où trouver le premier cœur de banian dans Phantom Blade Zero ?

Le premier cœur de banian que vous allez pouvoir trouver se trouve dans la Forêt rouge de Phantom Blade Zero. Vous devez progresser dans la quête principale, jusqu’à atteindre la forêt brumeuse qui permet de collecter les fleurs de mémoire d’Inanis et d’Harmonie. Une fois que vous aurez récupéré les trois premières fleurs de mémoire, puis parlé avec la projection astrale d’Inanis, il vous suffira de vous rendre au sud de la carte, soit vers le grand arbre situé au milieu du lac.

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Source : ActuGaming

En interagissant avec ce dernier, vous devrez relever une épreuve pour obtenir le cœur tant convoité.

Où trouver le second cœur de banian dans Phantom Blade Zero ?

Le second cœur de banian se trouve à Pangzhen. Il vous suffira de rejoindre la seconde partie de la ville, puis de progresser jusqu’à la première Maison du Serpent vert. Une fois chose faite, il vous suffira d’aller vers l’ouest, soit vers l’étendue d’eau, pour trouver derrière le boss Shoolong, le second banian du jeu.

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Source : ActuGaming

Où trouver le troisième cœur de banian dans Phantom Blade Zero ?

Une fois que vous aurez mis les pieds au campement du Mandat, il vous suffira de monter la falaise juste en face pour tomber sur le banian. Vous ne pouvez pas passer à côté de lui.

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Source : ActuGaming

Où trouver le quatrième cœur de banian dans Phantom Blade Zero ?

Pour trouver le quatrième cœur de banian, vous devez mettre le cap en direction du Lac Meigu. Il vous suffira de mettre le cap vers le sud-est pour être en mesure de le trouver.

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Source : ActuGaming

Où trouver le cinquième cœur de banian dans Phantom Blade Zero ?

Le dernier cœur de banian se trouve dans le Mont de l’emprisonnement. Il vous suffira de suivre le chemin principal de la zone, donc chercher à vaincre Huangxing pour tomber naturellement sur ce banian.

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Source : ActuGaming

Enfin, pour terminer ce guide, sachez que vous pouvez acheter deux cœurs de banian à Zhang aux mains agiles. Il faudra dépenser un peu de poussière, mais rien de bien important si vous prenez le temps de visiter toutes les régions, même les optionnelles !

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Phantom Blade Zero
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Date de sortie : 29/10/2026

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