Le chemin du retour Phantom Blade Zero : où trouver la maison de Gen ?

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Après avoir rencontré le vieux Gen au village de Lu, puis lui avoir indiqué que la voie était libre pour quitter le village maudit des marionnettes dans Phantom Blade Zero ; ce dernier va vous demander une faveur : celle d’aller voir si sa femme se porte bien à Pangzhen. Or, son quartier est inaccessible et une satanée clé est requise pour rejoindre la cour des ruelles. Dans ce guide, on vous explique comment terminer cette quête.

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Source : ActuGaming

Comment terminer la quête “Le chemin du retour” sur Phantom Blade Zero ?

Bien que le début de la quête soit simple, la seconde partie de cette dernière est un peu moins facile à comprendre dans Phantom Blade Zero. Pour cause, le quartier dans lequel se situe la maison de Gen est verrouillé par une clé.

Pour être en mesure d’entrer dans ce quartier, sachez que la clé n’est pas indispensable : il suffit de passer par le passage situé au niveau de l’Étang du Chant mourant (au sud) qui s’ouvre avec l’aide de la Crinière flamboyante.

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Source : ActuGaming

Une fois le passage ouvert, il vous suffira de passer par les toits, puis de monter à une grande échelle (là où vous aidez un sans-visage à trépasser) pour rejoindre ce quartier de la ville. D’ailleurs, sur le chemin, vous trouverez un coffre qui donne la manivelle qui permet d’accéder à la cave secrète de la cour des ruelles.

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Source : ActuGaming

Que propose ensuite la quête “Le chemin du retour” dans Phantom Blade Zero ?

La quête “Le chemin du retour” se termine lorsque vous ferez votre rapport au vieux Gen. Il n’y a pas de suite pour cette quête : elle se finit telle qu’elle est.

Néanmoins, en prenant le temps d’aider Gen, vous pourrez avoir la fabuleuse surprise d’obtenir une arme spectrale supplémentaire. On vous épargne les détails pour que vous puissiez profiter de l’effet de surprise.

Cela dit, il faut suivre la quête “Les secrets du Cœur du lac” du Lac Meigu pour parvenir à dénicher cette petite pépite que réserve le vieux Gen. On peut dire qu’il a de la ressource !

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Phantom Blade Zero
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