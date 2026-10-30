D’où viennent les pleurs Phantom Blade Zero : comment terminer cette quête ?

0

Dès vos premiers pas dans Phantom Blade Zero, vous allez être confronté à une quête assez énigmatique : “D’où viennent les pleurs”. Dans ce guide dédié, on vous explique comment progresser dans cette quête. 

Phantom-Blade-Zero-doù-viennent-les-pleurs-vignette
Source : ActuGaming

Comment progresser dans la quête “D’où viennent les pleurs” dans Phantom Blade Zero ?

La quête “D’où viennent les pleurs” de Phantom Blade Zero va réellement commencer lorsque vous arriverez dans la seconde région, soit la Forêt rouge. Vous allez alors faire la rencontre d’Inanis, une alliée de Soul qui va déplorer la perte d’une certaine Harmonie (on évite d’aller dans les détails pour votre confort de jeu, ne vous inquiétez pas).

Une fois cette quête lancée, vous allez avoir de nouvelles quêtes, notamment “Illusion d’Inanis”. Une fois arrivé au bout de cette dernière, vous allez enfin en savoir davantage sur la situation et Inanis vous demandera de l’aide pour reconstituer le pipa illusoire d’Harmonie.

Phantom-blade-zero-doù-viennent-les-pleurs-4
Source : ActuGaming

Ainsi, la quête “Pipa illusoire” va faire son apparition et vous serez enfin dans le noyau central de la quête “D’où viennent les pleurs”. Il faudra alors progresser jusqu’à Panghzen, puis faire la rencontre de Myst pour enfin avoir tous les éléments pour mettre un terme à cette quête.

Que faire pour terminer la quête “D’où viennent les pleurs” dans Phantom Blade Zero ?

Bien que le début de la quête soit relativement simple à suivre, notamment grâce aux marqueurs indiqués sur la carte du monde. La suite est légèrement plus mystérieuse quand on ne fait pas attention aux quêtes qui s’ajoutent à notre journal.

Pour dire les choses simplement : “D’où viennent les pleurs” est une quête qui se découpe en plusieurs petites quêtes. Une fois arrivé à Panghzen, Myst vous indiquera qu’elle sera capable de réparer le pipa à condition d’avoir tous les morceaux.

Phantom-blade-zero-doù-viennent-les-pleurs-3
Source : ActuGaming

À cette étape, il ne devrait vous manquer qu’un unique morceau du pipa. Ainsi, continuez l’histoire principale à Pangzhen, puis quand Inanis vous demandera si vous souhaitez continuer votre chemin pour aller vers le Domaine illusoire, rebroussez chemin pour aller en direction du Lac Meigu.

Au sein du Lac Meigu, vous pourrez obtenir le dernier morceau du pipa en complétant la quête “L’attrait de la vanité”, puis “Pipa illusoire” en affrontant Yan Qiansui. Il vous suffira ensuite de retourner voir Myst pour réparer le pipa et vous serez enfin sur la dernière ligne droite pour terminer la quête “D’où viennent les pleurs” de Phantom Blade Zero.

Phantom-blade-zero-doù-viennent-les-pleurs
Source : ActuGaming

Une fois l’arme spectrale d’Harmonie avec vous, allez tout au nord du Lac Meigu pour lever le voile qui empêche de pénétrer dans le Mont de l’emprisonnement. Enfin, il vous suffira de faire toute la zone, puis d’éliminer Huangxing pour enfin accéder à l’objet de votre recherche.

Phantom-blade-zero-doù-viennent-les-pleurs-2
Source : ActuGaming

Ainsi, ce n’est qu’à la quasi-fin de Phantom Blade Zero que vous pourrez terminer cette quête qui vous suit depuis la Vallée du ruisseau larmoyant.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Phantom Blade Zero
Phantom Blade Zero
pc ps5

Date de sortie : 29/10/2026

7 raisons de jouer à Broken Ranks en 2026, un MMORPG tactique gratuit désormais disponible sur Android

Un véritable MMORPG PC à retrouver sur smartphone Commençons par ce qui constitue probablement l’un des principaux atouts de cette nouvelle version. En effet, Broken Ranks ne se présente pas comme une déclinaison simplifiée de son homologue sur PC. Whitemoon Games a choisi de transposer l’ensemble de son univers et de ses principales mécaniques sur Android, sans repartir sur un jeu entièrement différent. Téléchargez gratuitement Broken Ranks avec le code actugaming On retrouve donc les mêmes aventures, les mêmes systèmes de progression et les mêmes possibilités de coopération. Si vous vous lancez dès aujourd’hui, vous avez de quoi profiter d’un MMORPG déjà enrichi par plusieurs années de mises à jour. On comprend ainsi pourquoi le studio a mis du temps avant de déployer cette version pour smartphones alors qu’ils auraient pu sortir une version plus light et plus simpliste afin de coller à l’écosystème mobile. Évidemment, cette adaptation nécessite quelques ajustements. Les développeurs ont notamment retravaillé les commandes et l’interface pour les écrans tactiles. Vous pouvez ainsi vous déplacer en touchant directement une destination sur la carte ou utiliser un joystick virtuel selon vos préférences. Quelques fonctionnalités secondaires ne sont pas encore…

En savoir plus
Sponsorisé

Sur le même thème

Manoir rouge Phantom Blade Zero : comment y entrer ?

pc ps5
Phantom-Blade-Zero-manoir-rouge-vignette

Pipa illusoire Phantom Blade Zero : comment le reconstituer ?

pc ps5
Phantom-Blade-Zero-pipa-illusoire-vignette

Ordres des zones Phantom Blade Zero : quel est l’ordre à suivre pour les régions ?

pc ps5
Phantom-Blade-Zero-Zhang-aux-mains-agiles-12

Mont de l’emprisonnement Phantom Blade Zero : comment débloquer cette zone ?

pc ps5
Phantom-Blade-Zero-mont-emprisonnement-vignette
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

EA Sports FC 27 dévoile la seconde équipe Ultimate Scream
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
EA Sports FC 27 dévoile la seconde équipe Ultimate Scream
Queen’s Domain, RPG rétro inspiré de la licence King’s Field de FromSoftware, sort aujourd’hui
pc ps5 xbox series switch 2
Queen’s Domain, RPG rétro inspiré de la licence King’s Field de FromSoftware, sort aujourd’hui
Mouthwashing va lui aussi arriver sur grand écran, Sony a déjà trouvé une réalisatrice expérimentée pour adapter le jeu
pc ps5 xbox series switch ps4
Mouthwashing va lui aussi arriver sur grand écran, Sony a déjà trouvé une réalisatrice expérimentée pour adapter le jeu
Le jeu de John Romero (co-créateur de DOOM) trouve un éditeur, mais son échelle sera très réduite suite à l’abandon par Xbox
Le jeu de John Romero (co-créateur de DOOM) trouve un éditeur, mais son échelle sera très réduite suite à l’abandon par Xbox
Crimson Desert a droit à une démo limitée dans le temps sur PS5 et Xbox Series, mais pas gratuite pour tout le monde
pc ps5 xbox series
Crimson Desert a droit à une démo limitée dans le temps sur PS5 et Xbox Series, mais pas gratuite pour tout le monde
Electronic Arts a en partie fermé BioWare pour privilégier le développement de Star Wars Battlefront 3
Electronic Arts a en partie fermé BioWare pour privilégier le développement de Star Wars Battlefront 3
HoYoverse (Genshin Impact) vous invitera sur sa P’tite Planète le 4 décembre pour découvrir cet Animal Crossing-like
pc switch ios android switch 2
HoYoverse (Genshin Impact) vous invitera sur sa P’tite Planète le 4 décembre pour découvrir cet Animal Crossing-like
Honkai Star Rail : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 4.7 (Aha, personnages 5 étoiles gratuits…)
pc ps5 ios android
Honkai Star Rail : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 4.7 (Aha, personnages 5 étoiles gratuits…)
« Nous ne voulions pas simplement raconter la Saison Finale » : Hideo Suzuki revient sur les ambitions d’Attack On Titan 3
pc ps5 xbox series switch 2
« Nous ne voulions pas simplement raconter la Saison Finale » : Hideo Suzuki revient sur les ambitions d’Attack On Titan 3
Attack On Titan 3 : On y a joué, une adaptation de L’Attaque des Titans plus complète et plus ambitieuse
pc ps5 xbox series switch 2
Attack On Titan 3 : On y a joué, une adaptation de L’Attaque des Titans plus complète et plus ambitieuse
Hideo Kojima a partagé une nouvelle affiche pour son jeu d’horreur OD: Knock
pc xbox series
Hideo Kojima a partagé une nouvelle affiche pour son jeu d’horreur OD: Knock
La série animée Death Stranding Isolations se dévoile avec un premier teaser
La série animée Death Stranding Isolations se dévoile avec un premier teaser
Gears of War: E-Day ne se serait vendu qu’à 400 000 exemplaires selon The Verge
pc xbox series
gears of war: e-day-durée-de-vie
L’acteur Patrick Stewart (X-Men, Star Trek) est décédé à l’âge de 86 ans
L’acteur Patrick Stewart (X-Men, Star Trek) est décédé à l’âge de 86 ans
Netflix prépare une série PUBG en live-action, Donald Glover sera la tête d’affiche et mène le projet
pc ps5 xbox series stadia ps4 xbox one
pubg
Assassin’s Creed : Pas de remake en développement, Hexe, jeu multijoueur… Ubisoft fait le point sur l’avenir de la série pour ses 20 ans
pc ps5 xbox series ps4 xbox one
Assassin’s Creed : Pas de remake en développement, Hexe, jeu multijoueur… Ubisoft fait le point sur l’avenir de la série pour ses 20 ans
La sortie de Gears of War: E-Day ne semble pas avoir eu d’impact significatif sur les ventes de Xbox Series dans certains pays
pc xbox series
gears-of-war-eday-mods2
The Elder Scrolls VI : Sentinel serait le nom complet du prochain opus, une annonce officielle ne devrait pas tarder
pc xbox series
The Elder Scrolls VI
Virtua Fighter Crossroads invite le frenchie Lionel Rafale à rejoindre ses rangs
Virtua Fighter Crossroads invite le frenchie Lionel Rafale à rejoindre ses rangs
World of Warcraft Forever : L’arrivée du support pour les manettes est le premier pas vers d’autres plateformes pour le MMO
pc
World of Warcraft Forever : L’arrivée du support pour les manettes est le premier pas vers d’autres plateformes pour le MMO
Pardon My French Toast : 5 raisons de ne pas rater une miette de ce jeu de plateforme complètement décalé et français
pc switch
Pardon My French Toast
Aniimo Saison 1 Partie 2 : Nouvelle région, nouvelles créatures et nouveaux secrets… Toutes les nouveautés de cette mise à jour
pc ps5 xbox series ios android
Aniimo Saison 1 Partie 2
Zelda: Ocarina of Time s’offre une réédition de sa musique sur vinyle avec Hero of Time, voici où l’acheter au meilleur prix
Zelda: Ocarina of Time s’offre une réédition de sa musique sur vinyle avec Hero of Time, voici où l’acheter au meilleur prix
The Duskbloods ne tiendra pas sa promesse et ne sortira pas cette année, le jeu Switch 2 est repoussé en 2027
switch 2
The Duskbloods ne tiendra pas sa promesse et ne sortira pas cette année, le jeu Switch 2 est repoussé en 2027