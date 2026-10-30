D’où viennent les pleurs Phantom Blade Zero : comment terminer cette quête ?

Comment progresser dans la quête “D’où viennent les pleurs” dans Phantom Blade Zero ?

La quête “D’où viennent les pleurs” de Phantom Blade Zero va réellement commencer lorsque vous arriverez dans la seconde région, soit la Forêt rouge. Vous allez alors faire la rencontre d’Inanis, une alliée de Soul qui va déplorer la perte d’une certaine Harmonie (on évite d’aller dans les détails pour votre confort de jeu, ne vous inquiétez pas).

Une fois cette quête lancée, vous allez avoir de nouvelles quêtes, notamment “Illusion d’Inanis”. Une fois arrivé au bout de cette dernière, vous allez enfin en savoir davantage sur la situation et Inanis vous demandera de l’aide pour reconstituer le pipa illusoire d’Harmonie.

Source : ActuGaming

Ainsi, la quête “Pipa illusoire” va faire son apparition et vous serez enfin dans le noyau central de la quête “D’où viennent les pleurs”. Il faudra alors progresser jusqu’à Panghzen, puis faire la rencontre de Myst pour enfin avoir tous les éléments pour mettre un terme à cette quête.

Que faire pour terminer la quête “D’où viennent les pleurs” dans Phantom Blade Zero ?

Bien que le début de la quête soit relativement simple à suivre, notamment grâce aux marqueurs indiqués sur la carte du monde. La suite est légèrement plus mystérieuse quand on ne fait pas attention aux quêtes qui s’ajoutent à notre journal.

Pour dire les choses simplement : “D’où viennent les pleurs” est une quête qui se découpe en plusieurs petites quêtes. Une fois arrivé à Panghzen, Myst vous indiquera qu’elle sera capable de réparer le pipa à condition d’avoir tous les morceaux.

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À cette étape, il ne devrait vous manquer qu’un unique morceau du pipa. Ainsi, continuez l’histoire principale à Pangzhen, puis quand Inanis vous demandera si vous souhaitez continuer votre chemin pour aller vers le Domaine illusoire, rebroussez chemin pour aller en direction du Lac Meigu.

Au sein du Lac Meigu, vous pourrez obtenir le dernier morceau du pipa en complétant la quête “L’attrait de la vanité”, puis “Pipa illusoire” en affrontant Yan Qiansui. Il vous suffira ensuite de retourner voir Myst pour réparer le pipa et vous serez enfin sur la dernière ligne droite pour terminer la quête “D’où viennent les pleurs” de Phantom Blade Zero.

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Une fois l’arme spectrale d’Harmonie avec vous, allez tout au nord du Lac Meigu pour lever le voile qui empêche de pénétrer dans le Mont de l’emprisonnement. Enfin, il vous suffira de faire toute la zone, puis d’éliminer Huangxing pour enfin accéder à l’objet de votre recherche.

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Ainsi, ce n’est qu’à la quasi-fin de Phantom Blade Zero que vous pourrez terminer cette quête qui vous suit depuis la Vallée du ruisseau larmoyant.