Activision-Microsoft : La CMA ne pense pas que Call of Duty pourrait tourner sur les consoles Nintendo

Et sur la prochaine Switch ?

Même si la question des consoles est très minoritaire dans le refus de la CMA de laisser passer ce deal, étant donné que c’est le marché du cloud qui est le vrai problème, l’organisme britannique est revenu sur l’accord entre Microsoft et Nintendo. Dans son rapport, le régulateur indique que les consoles Nintendo n’ont pas la capacité technique de faire tourner les jeux de la licence en offrant le même niveau de qualité que sur Xbox et PlayStation :

« Call of Duty est actuellement disponible sur deux consoles de jeu – Xbox et PlayStation. Nous avons constaté que ces consoles sont en concurrence étroite en termes de contenu, de public cible et de technologie. Nous avons constaté que les consoles de Nintendo sont moins en concurrence avec la Xbox ou la PlayStation, offrant généralement des consoles avec des spécifications techniques différentes et avec des titres populaires qui ont tendance à être plus adaptés aux familles et aux enfants. Nintendo ne publie pas de jeux Call of Duty actuellement, et nous n’avons vu aucune preuve suggérant que ses consoles seraient techniquement capables de faire tourner une version de Call of Duty similaire à celles sur Xbox et PlayStation en termes de qualité de jeu et de contenu. »

Rappelons tout de même que lorsque les deux constructeurs ont officialisé leur accord, la Nintendo Switch n’était pas forcément la cible de ce deal, puisque Microsoft voulait aussi englober la génération à venir pour Nintendo. L’inquiétude de la CMA avait été déjà exprimée par le passé et Microsoft s’était défendu en affirmant qu’Activision savait optimiser ses jeux, et que les moteurs pourraient s’adapter aux consoles Nintendo avec les moyens nécessaires.

Si c’était le seul problème de la CMA, le rachat aurait été approuvé plus rapidement, mais c’est bien plus compliqué que cela. Un argument que Microsoft va devoir à nouveau contre-carrer s’il espère apaiser tous les doutes de la CMA.