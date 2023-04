Activision-Blizzard : La CMA décide de bloquer le rachat, Microsoft conteste la décision

Le cloud, principal moteur du refus

Cette histoire de rachat sera donc définitivement interminable. On pensait que la CMA allait se montrer conciliante avec les nombreux deals et promesses effectués par Microsoft au cours de ces dernières semaines, mais l’autorité britannique a préféré prendre la même décision que la FTC (l’organisme américain). La CMA décide donc de bloquer le rachat Activision-Blizzard par Microsoft, en justifiant que cela porterait atteinte aux consommateurs britanniques.

Et si vous vous demandiez si Call of Duty pèse dans la balance : oui et non. Ce n’est pas tant une question de guerre des consoles qui est en jeu ici, mais plutôt une guerre des services de cloud gaming. Si la CMA penche en faveur du blocage, c’est parce qu’elle pense que ce rachat mettrait à mal la compétitivité sur ce marché très spécifique, et ce malgré les promesses de Microsoft d’étendre son catalogue à celui de ses concurrents. L’organisme estime que ce rachat pourrait résulter en une hausse des prix sur ce marché, avec moins de choix possibles et une baisse dans l’innovation :

« Microsoft bénéficie déjà d’une position avantageuse et d’une longueur d’avance sur d’autres concurrents dans le cloud gaming et cet accord renforcerait cet avantage en lui donnant la capacité de saper de nouveaux concurrents innovants. »

La réponse de Microsoft

We remain fully committed to our acquisition with @ATVI_AB and will appeal today's determination by the CMA. Here's our statement. pic.twitter.com/ylvDP5RUqQ — Brad Smith (@BradSmi) April 26, 2023

Il n’aura évidemment pas fallu attendre plus de quelques minutes pour voir Microsoft réagir à cette nouvelle. Sans surprise, le constructeur s’oppose à cette décision et va faire appel, comme le déclare Brad Smith. Ce dernier se dit être « particulièrement déçu » par cette conclusion, en avançant que cela démontre une méconnaissance de la CMA du marché du cloud gaming, surtout après les efforts fournis par Microsoft pour signer des partenariats.

Même son de cloche du côté d’Activision-Blizzard qui se montre encore plus agressif en déclarant que cela contredit le fait que « le Royaume-Uni soit un pays attractif pour le monde de la technologie ».

Que peut-il se passer ensuite ?

Comme nous l’avons précisé, Microsoft va faire appel de cette décision, mais les conséquences sont déjà là. Le cours de la bourse d’Activision s’est effondré de -10% en quelques minutes suite à ce verdict.

Ce blocage fait aussi les affaires de la FTC. Seule, l’institution américaine n’aurait pas eu les armes pour tenir tête très longtemps face à Microsoft, mais si les deux organismes collaborent (ce qui n’est pas acquis pour autant), l’opposition pourrait être plus compliquée pour le constructeur. Il sera aussi intéressant de voir si l’Union Européenne, autre poids-lourd dans les acteurs antitrusts, décide de se ranger du côté de la CMA ou non, sachant que tout comme elle, elle semblait être de plus en plus favorable au rachat ces dernières semaines.

De quoi mettre en danger le rachat ? Il serait bien prétentieux de statuer définitivement sur cela tant cette affaire regorge de surprise, mais une chose est sûre : cette histoire va durer plus longtemps que prévu. Microsoft comptait sans doute avoir réglé cela avant l’été, mais ce blocage ne va clairement pas dans ce sens.