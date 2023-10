Lilith (Diablo IV) débarque dans Call of Duty Modern Warfare II et Warzone

La licence Call of Duty poursuit inexorablement sa Fortnitisation. Bon, on vous l’accorde, ce néologisme barbare n’est pas des plus agréables sous la langue et à l’oreille, mais on veut dire par là qu’Activision-Blizzard a bien compris ce qui faisait le succès du jeu d’Epic Games, et c’est pourquoi il multiplie lui aussi les collaborations avec sa licence phare. Et c’est cette fois-ci un crossover maison qui nous est offert puisque l’antagoniste de Diablo IV débarque dans les jeux Call of Duty les plus récents.