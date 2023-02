Call of Duty : Microsoft annonce avoir signé sa collaboration de 10 ans avec Nintendo

Grosse semaine en vue pour le rachat Activision-Blizzard par Microsoft. Après l’opposition de la FTC (l’agence américaine) et la mise en garde de la CMA (l’agence britannique), c’est au tour de l’Union Européenne de faire bouger les lignes avec une audience préliminaires qui aura lieu aujourd’hui, où tous les grands acteurs qui entourent cette histoire sont appelés à comparaître. Microsoft se prépare donc à défendre son dossier en faisant face à ses opposants que sont Sony, Nvidia, Google et d’autres. Le constructeur américain a donc décidé d’enfiler son plus beau costume avec une annonce au timing qui ne doit rien au hasard, à savoir l’officialisation du pacte entre Microsoft et Nintendo pour les dix prochaines années.

We’ve now signed a binding 10-year contract to bring Xbox games to Nintendo’s gamers. This is just part of our commitment to bring Xbox games and Activision titles like Call of Duty to more players on more platforms. pic.twitter.com/JmO0hzw1BO

— Brad Smith (@BradSmi) February 21, 2023