Futur grand succès mobile pour Activision, et donc Microsoft ?

Call of Duty: Warzone Mobile va enfin voir le jour après des versions incomplètes, puisque Activision annonce aujourd’hui que le jeu sera disponible à compter du 21 mars prochain sur iOS et Android. Pour le lancement, deux grandes cartes emblématiques sont prévues, à savoir Verdansk (120 joueurs) et Rebirth Island (48 joueurs). Vous trouverez aussi d’autres cartes multijoueur dans d’autres modes de jeu, comme Shipment et Shoot House.

L’éditeur précise aussi que ce jeu mobile aura une progression partagée avec votre avancée sur Call of Duty: Modern Warfare III et Call of Duty: Warzone. Vous conserverez ainsi votre niveau de joueur, votre niveau d’arme, les packs achetés en boutique ou encore votre avancée dans le Pass de combat.

Et pour celles et ceux qui ont déjà peur de voir comment se jouer Call of Duty sur mobiles, notez que plusieurs options de personnalisation et d’accessibilité seront mis en place pour adapter au mieux votre expérience.

Vous pouvez dès maintenant vous préinscrire sur le site officiel afin d’obtenir les récompenses suivantes lors de la sortie du jeu :

Apparence d’opérateur « Condamné » pour Ghost

Plans d’arme « Démon » pour le M4 et « Prince des Enfers » pour le X12

Vinyle « Flamme de l’ennemi »

Emblème « Sombre familier »