Castlevania Advance Collection : La rumeur prend de l’ampleur

Nous vous en parlions plus tôt dans la semaine, une compilation regroupant les trois épisodes de Castlevania exclusifs à la Game Boy Advance a été aperçue chez l’organisme de classification du jeu vidéo australien. Et pas plus tard qu’aujourd’hui, ce que l’on aurait pu prendre pour une bête erreur est rejointe par un autre fait du même acabit.

La compilation se précise

Cela fait bien longtemps que les fans de Castlevania n’ont rien eu de neuf à se mettre sous la dent. Et pour cause, Konami est trop occupé à travailler sur ses jeux mobiles, tels que Yu-Gi-Oh! Duel Links, et bien sûr Pro Evolution Soccer. Ses principales sources de revenus en somme. Pourtant, à l’image de Capcom il y a quelques années, l’entreprise nippone travaille aussi à différentes compilation peu coûteuses de ses succès d’antan.

C’est probablement ce qui se passe dans le cas présent, puisque la compilation qui nous intéresse, à savoir Castlevania Advance Collection, regrouperait trois titres appréciés des fans, dont le portage ne devrait pas revenir très cher à Konami. Quoi qu’il en soit, sans aller jusqu’à parler finances, la rumeur lancée par le listing en Australie plus tôt dans la semaine, repéré par Gamatsu, s’intensifie aujourd’hui.

En effet, après l’Australie, c’est désormais au tour de la Corée de lister cette compilation « hypothétique » via son organisme de classification du jeu vidéo. Notez que, cette fois-ci, Castlevania Advance Collection est indiqué pour une sortie sur PC. Un indice supplémentaire quant à une annonce à venir de Konami ? C’est bien possible en effet, parce que cela commence à faire beaucoup de preuves allant dans ce sens.

Pour rappel, il n’y a pas de meilleur moment pour sortir des jeux Castlevania, puisque la popularité de la licence est visiblement en hausse : la sympathique série Netflix vient de se terminer, et la plateforme de streaming américaine prévoit déjà un nouveau format dans le même univers !