Castlevania Advance Collection a été repéré sur un listing australien

La série Castlevania n’a pas eu droit de vrais nouveaux épisodes depuis des années, mais pour ce qui est des collections ou des remasters, Konami n’y va pas de main morte. L’éditeur souhaite visiblement continuer, puisque un titre nommé Castlevania Advance Collection a été repéré.

Les opus GBA de retour ?

Loin d’être un listing anodin, le titre apparait chez l’organisme de classification australien (repéré par Gematsu), et cela est rarement innocent.

On ne sait pas ce que contient cette Castlevania Advance Collection, mais on suppose évidemment qu’elle pourrait regrouper les trois titres Castlevania sortis sur GBA, à savoir Circle of Moon, Harmony of Dissonance et Aria of Sorrow.

On en sait pas plus pour le moment et on attendra une prise de parole de Konami pour savoir si tout cela est officiel.