Une nouvelle série Castlevania est en préparation sur Netflix avec Richter Belmont

L’une des adaptations de jeux en séries les plus populaires du moment est Castlevania, qui vient de terminer sa quatrième et dernière saison pour le plus grand plaisir des fans. On nous l’avait annoncé, la série allait tout de même avoir droit à un spin-off avec un casting complètement différent, et la Geeked Week de Netflix a confirmé cela.

MAJ : Netflix a rectifié son erreur en précisant que Richter n’était pas le fils de Sypha et Trevor dans la série, mais leur arrière, arrière, arrière… petit-fils. Leur descendant, pour faire simple. Ce qui explique mieux le gap temporel entre les deux séries.

The Castlevania Universe is getting even bigger.

An all new series starring Richter Belmont (the son of Sypha and Trevor) and Maria Renard, set in France during the French Revolution, is currently in the works. #GeekedWeek pic.twitter.com/tsdeDpvNGQ

