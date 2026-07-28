Nioh 3 accueillera son premier DLC « Enfer déchaîné » le 19 août prochain

Retour vers le futur pour Takechiyo

Vous le savez si vous avez joué à Nioh 3, mais on en voit du pays, notamment grâce à des voyages dans le temps. Eh bien comme on pouvait s’y attendre, le premier DLC « Enfer déchaîné » reste dans le thème. Après les événements du jeu de base, notre personnage Takechiyo, se voit transporté quelques années plus tard. Toujours à Edo, mais en 1651, lors de la période Keian.

Il découvrira, stupéfait, que la corruption affrontée tout au long du jeu, le Purgatoire, a repris Edo après que le Takechiyo du futur ait péri. Notre Takechiyo à nous (vous suivez ?) va donc empêcher cela avec l’aide de deux nouvelles figures historiques du Japon de l’époque : le fameux épéiste Jubei Yagyu et l’émissaire espagnol Rodrigo.

Pour lutter contre la nouvelle menace principale de ce DLC, accompagné des yokai, rebelles humains et autres alchimistes, on disposera d’une nouvelle arme : le hoko et bouclier. La particularité de cette arme est qu’elle sera utilisable autant en mode Samouraï qu’en mode Ninja (avec une version Ninja hoko et bouclier). Le hoko est une lance courte et formera, avec le bouclier, une configuration équilibrée. Notez qu’il sera aussi possible de lancer son bouclier pour faire des dégâts à distance.

Du challenge supplémentaire au rendez-vous

La venue du DLC « Enfer déchaîné » de Nioh 3 sera aussi l’occasion de monter un peu en température, à la manière de certains patchs sortis post-lancement. Ici, nous accueillerons le Parcours de l’Éclairé. Accessible uniquement après avoir terminé le New Game + intitulé le Parcours du Shogun, ce NG++ sera donc encore plus dur et proposera de l’équipement encore plus puissant, un cap de niveau max repoussé, davantate de noyaux d’âmes, etc.

Autre équipement permettant de se façonner des challenges corsés, mais aussi sur mesure : le Parchemin Illustré Des Cent Scènes Démoniques. En remportant les combats liés à chaque parchemin, nous les débloquerons en tant qu’équipement et aurons la possibilité d’obtenir des effets spéciaux en sortant vainqueur d’autres combats. Avec toutes les combinaisons possibles d’ennemis, de niveaux et de règles spéciales, il y aura matière à s’amuser. Une feature accessible en solo et en multi.

Le DLC « Enfer déchaîné » pour Nioh 3 débarquera le 19 août sur PC via Steam et PS5.