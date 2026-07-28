Voici 5 raisons de jouer à Gothic Remake, le RPG de cet été 2026

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Il est sorti à l’origine en 2001, le premier opus de la licence Gothic revient sur le devant de la scène à travers un remake fidèle à sa première version. Cette nouvelle itération est développée par Alkimia Interactive, un studio espagnol qui a été créé spécialement pour ce projet. Sans oublier que le soft est édité par THQ Nordic suite au rachat de Piranha Bytes en 2019, les papas de Gothic, Elex et Risen.

Alkimia Interactive a publié en 2019 une démo de son projet de Remake du premier Gothic, mais celle-ci a reçu des retours mitigés, forçant le studio à reprendre le projet de zéro. Le tout, en gardant à l’esprit la volonté de proposer une expérience fidèle au jeu de 2001 et en modernisant son gameplay ainsi que ses graphismes sous Unreal Engine 5.

De ce fait, il faudra attendre le 5 juin 2026 pour voir paraître Gothic Remake dans nos bibliothèques de jeux PC et consoles. Un titre étant passé sous les radars du grand public, qui possède pourtant de solides arguments pour vous convaincre de l’essayer. En particulier si vous êtes amateur ou amatrice de RPG à l’ancienne et exigeant, voici cinq raisons de jouer à Gothic Remake.

 

Gothic Remake

Un monde vivant et immersif

Gothic Remake nous fait incarner un héros sans nom, qui n’a pour développement uniquement le fait d’être un prisonnier envoyé dans la Colonie, ayant pour mission de trouver un puissant mage de feu. La Colonie est une immense vallée minière entourée d’une barrière magique, créée pour empêcher les prisonniers de s’échapper.

Cependant, les condamnés se sont rebellés et ont pris possession de la Colonie. Ainsi, trois camps rivaux se forment à l’intérieur, avec l’ancien Camp dirigé par Gomez collaborant avec le roi, le Nouveau Camp qui cherche à détruire cette prison magique à n’importe quel prix, et le Camp des Marais vouant un culte au Dormeur, une divinité pouvant a priori les sauver.

C’est dans ce contexte politique que notre héros va construire sa propre histoire, à travers ce monde vivant et immersif où les PNJ arborent une routine, disposant de réactions naturelles. Ces derniers dorment, mangent, discutent, travaillent, comme dans n’importe quel RPG. Cependant, ici nous croyons d’autant plus à cette illusion de réalisme, car ils peuvent être amenés à avoir des interactions aléatoires avec le joueur.

Il est tout à fait possible d’être interpellé par des gardes avares, vous demandant quelques pépites en échange de leur protection. Ou bien quelques événements humoristiques comme un cuistot voulant absolument vous faire goûter sa soupe, ainsi qu’un résident n’acceptant pas que vous traversiez sa demeure placée en plein sur le chemin.

Voir les PNJ se reposer après un dur travail à la mine, les observer s’installer autour d’un feu de camp pour manger une cuisse d’un charognard, ou bien les regarder se battre contre des monstres dans la nature avec une potentielle mort à la clé, rend ce monde qu’est la Colonie réaliste.

Une progression exigeante mais gratifiante

La Colonie est un monde vaste où il est dangereux de s’y aventurer. Durant les premières heures notre héros va trébucher à de nombreuses reprises face à des charognards, loups ou moustiques volants. Une difficulté qui est totalement voulue par les développeurs, afin de rester fidèle à l’oeuvre originale.

De ce fait, nous avons une progression exigeante demandant un certain temps d’adaptation où la puissance de notre personnage évolue lentement. Peut-être même un peu trop, pouvant en refroidir plus d’un.

D’autant plus que, les compétences ne se débloquent pas par le biais d’un arbre, mais uniquement en parlant à certains personnages après avoir obtenu des livres de maîtrise en montant de niveau. Des PNJ où il est totalement possible de passer à côté si notre âme d’explorateur nous a quitté.

Cela dit, la progression, bien que lente, est gratifiante et se ressent d’autant plus lorsque nous commençons à facilement éliminer les charognards. Ces malheureux qui nous barraient la route durant nos premières heures dans cette prison magique. Mais cette évolution se ressent également, lorsque nous apprenons nos premiers sorts, ou lors de la fabrication de notre première arme.

Le livre dont vous êtes le Héros

Vous êtes quelqu’un d’ordinaire, à tel point que votre nom est simplement « Héros ». Vos choix déterminent votre classe et manière de jouer, mais aussi le camp que vous allez rejoindre. En effet, votre aventure vous amènera à choisir entre appartenir au Nouveau ou Ancien Camp, ainsi qu’aux marais où vous passerez probablement votre journée à fumer de l’herbe.

Dans Gothic Remake vos choix ont de vraies conséquences, par exemple si vous contrariez un haut gradé, ce dernier peut vous mettre à terre et récupérer certains items de votre inventaire sans oublier vos précieuses pépites, monnaie de ce monde. Ou bien, si vous avez un peu plus de chance, c’est directement la mort qui vous attend, l’humiliation n’en sera que plus rapide.

Tous les choix de dialogues, de quêtes accomplies ou non, et des mises à mort, détermineront au fur et à mesure votre manière de jouer. Ainsi que la direction que prendra votre réputation au sein de cette Colonie. Et c’est le plus souvent votre réputation qui primera sur le reste de vos compétences, pour pouvoir acquérir un plus haut grade ou une simple information.

Avec Gothic Remake vous jouez à un RPG où vous êtes le héros de votre propre aventure. Donnant ainsi une grande rejouabilité, où il est tout à fait possible de refaire une épopée en choisissant un autre campement. Afin de découvrir d’autres embranchements du scénario que vous auriez loupé lors de votre premier périple.

Des graphismes modernisés

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Des graphismes sous Unreal Engine 5 – Gothic Remake // Source : ActuGaming

Gothic Remake utilise le moteur populaire Unreal Engine 5, afin d’arborer des graphismes aux normes des standards actuels. Ainsi, le soft dispose de très jolis effets lumineux, notamment au lever du soleil, de textures en haute définition et des animations modernisées.

Cependant, il est important de souligner la difficulté du titre à tourner correctement sur des machines modestes. Il n’est pas anodin de voir ses images par secondes chuter lors du franchissement de certaines zones plus denses. De plus, Gothic Remake n’est pas optimisé pour être jouer sur le Steam Deck de Valve.

Un RPG qui ne vous prend pas par la main

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Mettez à profit vos compétences de crochetage – Gothic Remake // Source : ActuGaming

Les amateurs et amatrices de RPG ne disposant pas de marqueur ou balise indiquant la direction à prendre seront ravis. En effet, Gothic Remake ne vous dit presque rien sur le déroulement de votre aventure. Par exemple, les quêtes ne vous disent pas exactement où aller, vous obligeant ainsi à lire l’entièreté de votre mission pour comprendre où se trouve votre prochaine direction.

De plus, il ne faut pas compter sur une quelconque mini-map pour nous aider, puisqu’elle est inexistante. Rajoutons à cela que la carte de la Colonie doit être achetée à des marchands, et sans celle-ci, vous aurez beaucoup de difficulté à vous repérer dans ce vaste monde.

Gothic Remake ne cherche pas à plaire à tout le monde, et il assume totalement son parti pris. Par sa progression exigeante, une liberté totale où vos choix ont des conséquences, un monde vivant et dangereux, ou encore son absence de guidage, ce jeu culte remis au goût du jour est un incontournable pour celles et ceux recherchant un RPG qui ne vous prend pas par la main.

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Gothic Remake
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Date de sortie : 05/06/2026

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