Marvel’s Spider-Man 2 : Les costumes du dernier film et de Marvel Tōkon débarquent, tout comme le PSSR amélioré
Un coup marketing réussi repose très souvent sur un bon sens du timing. Alors que le film Spider-Man: Brand New Day sort en salles demain, Insomniac Games a prévu de quoi accompagner ce lancement avec du contenu pour Marvel’s Spider-Man 2. Déjà, comme prévu, le costume du film arrive, mais ce n’est pas tout. La tenue de Marvel Tōkon rejoint aussi la garde-robe de Peter, et la version PS5 Pro se voit améliorée.
Peter, tout nouveau tout beau
Voir la nouvelle tenue du Spidey de Tom Holland arriver dans Marvel’s Spider-Man 2, on était déjà prévenu depuis le mois dernier, et c’est ce 28 juillet qu’il se rend disponible à travers une mise à jour gratuite. L’occasion de voir un visuel façon Mode Photo du costume, et d’accueillir également un autre skin, celui de l’homme araignée tel qu’il est incarné dans Marvel Tōkon: Fighting Souls!.
Deux costumes tout frais qui donneront peut-être envie de relancer le jeu, surtout si vous n’avez pas encore fait le trophée lié au New Game +. Et si vous avez besoin d’une motivation supplémentaire et que vous jouez sur PS5 Pro, vous serez ravi d’apprendre que le PSSR amélioré va intégrer cette mise à jour 1.005.000, tout comme le mode Économiseur d’énergie.
Sans doute parlons-nous des dernières tenues additionnelles que connaîtra le jeu avant la sortie de Marvel’s Wolverine en septembre, prochaine production majeure d’Insomniac.