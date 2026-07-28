Marvel’s Spider-Man 2 : Les costumes du dernier film et de Marvel Tōkon débarquent, tout comme le PSSR amélioré

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Alexis

Rédigé par

0

Un coup marketing réussi repose très souvent sur un bon sens du timing. Alors que le film Spider-Man: Brand New Day sort en salles demain, Insomniac Games a prévu de quoi accompagner ce lancement avec du contenu pour Marvel’s Spider-Man 2. Déjà, comme prévu, le costume du film arrive, mais ce n’est pas tout. La tenue de Marvel Tōkon rejoint aussi la garde-robe de Peter, et la version PS5 Pro se voit améliorée.

Marvel's Spider-Man 2 // Source : ActuGaming

Peter, tout nouveau tout beau

Voir la nouvelle tenue du Spidey de Tom Holland arriver dans Marvel’s Spider-Man 2, on était déjà prévenu depuis le mois dernier, et c’est ce 28 juillet qu’il se rend disponible à travers une mise à jour gratuite. L’occasion de voir un visuel façon Mode Photo du costume, et d’accueillir également un autre skin, celui de l’homme araignée tel qu’il est incarné dans Marvel Tōkon: Fighting Souls!.

Deux costumes tout frais qui donneront peut-être envie de relancer le jeu, surtout si vous n’avez pas encore fait le trophée lié au New Game +. Et si vous avez besoin d’une motivation supplémentaire et que vous jouez sur PS5 Pro, vous serez ravi d’apprendre que le PSSR amélioré va intégrer cette mise à jour 1.005.000, tout comme le mode Économiseur d’énergie.

Sans doute parlons-nous des dernières tenues additionnelles que connaîtra le jeu avant la sortie de Marvel’s Wolverine en septembre, prochaine production majeure d’Insomniac.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Marvel's Spider-Man 2
Marvel's Spider-Man 2
pc ps5

Date de sortie : 20/10/2023

GTA 6 : Les précommandes sont ouvertes, où réserver le jeu de Rockstar ?

Où précommander GTA 6 ? Le moment est enfin venu. Pour certains, GTA 6 n’est qu’un jeu de plus à ajouter à leur bibliothèque, pour d’autres, c’est presque le Saint-Graal, étant donné que tout le monde adore en faire des caisses sur le prochain jeu de Rockstar. Après autant d’années d’attente, ça peut se comprendre, et on imagine facilement pourquoi certaines personnes veulent précommander le jeu assez rapidement afin d’être sûres d’avoir un exemplaire physique du jeu à sa sortie, même si on imagine que Take-Two a prévu large pour un tel événement. Détail important à prendre en compte, qui fera également beaucoup parler : l’édition physique de GTA 6 ne comprend pas de disque, mais seulement un code de téléchargement. Une version boîte un peu inutile donc, mais si vous souhaitez avoir l’objet dans votre bibliothèque, ça se comprend également. L’éditeur a lancé le top départ des précommandes du jeu aujourd’hui, après avoir fait durer le suspense bien trop longtemps. Vous vous en doutez, les revendeurs comme Cdiscount ou Amazon se sont dépêchés de proposer le jeu à la vente, même si certaines enseignes ne sont pas encore à jour ici. Si…

En savoir plus

Sur le même thème

Le costume du film Spider-Man: Brand New Day arrive en DLC gratuit dans Marvel’s Spider-Man 2

pc ps5
Le costume du film Spider-Man: Brand New Day arrive en DLC gratuit dans Marvel’s Spider-Man 2

Marvel’s Spider-Man 3 : L’acteur derrière Peter Parker semble débuter la phase de performance capture

pc ps5
Marvel’s Spider-Man 3 : L’acteur derrière Peter Parker semble débuter la phase de performance capture

Après les jeux Spider-Man et Wolverine, Marvel va continuer de collaborer avec Insomniac Games dans les années à venir

pc ps5
Après les jeux Spider-Man et Wolverine, Marvel va continuer de collaborer avec Insomniac Games dans les années à venir

Marvel’s Spider-Man 3 : L’acteur derrière Peter Parker indique que ce dernier ne sera pas du tout mis de côté dans la suite

pc ps5
Marvel’s Spider-Man 3 : L’acteur derrière Peter Parker indique que ce dernier ne sera pas du tout mis de côté dans la suite
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Nioh 3 accueillera son premier DLC « Enfer déchaîné » le 19 août prochain
pc ps5
Nioh 3 accueillera son premier DLC « Enfer déchaîné » le 19 août prochain
Voici 5 raisons de jouer à Gothic Remake, le RPG de cet été 2026
pc ps5 xbox series
Voici 5 raisons de jouer à Gothic Remake, le RPG de cet été 2026
Honkai Nexus Anima – On a joué au Pokémon-like d’Hoyoverse (Genshin Impact)
Honkai Nexus Anima – On a joué au Pokémon-like d’Hoyoverse (Genshin Impact)
STALKER 2: Heart of Chornobyl annonce que son extension Cost of Hope arrivera le 20 août
pc ps5 xbox series
STALKER 2: Heart of Chornobyl annonce que son extension Cost of Hope arrivera le 20 août
Le Xbox Live est en panne : certains utilisateurs ne peuvent plus lancer leurs jeux
Le Xbox Live est en panne : certains utilisateurs ne peuvent plus lancer leurs jeux
Un remake de Final Fantasy VI nécessiterait 4 ou 5 jeux selon Naoki Yoshida
pc ps5 xbox series ps4 ps3 switch 2
Un remake de Final Fantasy VI nécessiterait 4 ou 5 jeux selon Naoki Yoshida
Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation
Far Cry : Un opus ambitieux entrerait en développement tandis qu’un extraction shooter semble avoir été annulé
Far Cry : Un opus ambitieux entrerait en développement tandis qu’un extraction shooter semble avoir été annulé
Dan Houser défend le maintien des jeux physiques : « Si les gens le veulent, les entreprises doivent les proposer »
Dan Houser défend le maintien des jeux physiques : « Si les gens le veulent, les entreprises doivent les proposer »
Final Fantasy XIV: Evercold se dévoile davantage, la version Switch 2 du MMO arrivera le 4 août
pc ps5 xbox series ps4 switch 2
Final Fantasy XIV: Evercold se dévoile davantage, la version Switch 2 du MMO arrivera le 4 août
Dragon Age pourrait rester en sommeil pendant longtemps selon l’ancien producteur de la série
pc ps5 xbox series ps4 xbox one ps3 xbox 360
Dragon Age pourrait rester en sommeil pendant longtemps selon l’ancien producteur de la série
Guide d’achat ATK ZERO Series : quelle souris gaming choisir selon votre profil ?
Guide d’achat ATK ZERO Series : quelle souris gaming choisir selon votre profil ?
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 27 juillet (Halo: Campaign Evolved, Xenoblade 2 Definitive Edition…)
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 27 juillet (Halo: Campaign Evolved, Xenoblade 2 Definitive Edition…)
Débrief’ : God of War, EA Sports FC 27, Kingdom Come et Wrecreation 2
Débrief’ : God of War, EA Sports FC 27, Kingdom Come et Wrecreation 2
« Donner au jeu ce sentiment de renouvellement permanent » : Team Empreintes nous en dit plus sur The Granny Detective Society
pc
« Donner au jeu ce sentiment de renouvellement permanent » : Team Empreintes nous en dit plus sur The Granny Detective Society
EA Sports FC 26 dévoile l’évènement Futties
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
EA Sports FC 26 dévoile l’évènement Futties
God of War: Laufey sortira en février 2027 et le prochain God of War avec Kratos est aussi en développement
God of War: Laufey sortira en février 2027 et le prochain God of War avec Kratos est aussi en développement
La première mise à jour de contenu de 007 First Light est là, et elle vous demande de reprendre du service
pc ps5 xbox series switch 2
La première mise à jour de contenu de 007 First Light est là, et elle vous demande de reprendre du service
[MAJ] Tomb Raider: Catalyst ne sortira finalement pas avant 2028 et dit peut-être adieu à une version physique
pc ps5 xbox series
[MAJ] Tomb Raider: Catalyst ne sortira finalement pas avant 2028 et dit peut-être adieu à une version physique
Le PSN est à nouveau en panne dans le monde entier, Sony n’a pas encore réagit
ps5 ps4
psn
Kingdom Come Salvation pourrait être le nom du spin-off de Warhorse Studios
pc ps5 xbox series
Kingdom Come Salvation pourrait être le nom du spin-off de Warhorse Studios
Xenoblade Chronicles 2 présente toutes les nouveautés de son portage Switch 2
switch switch 2
Xenoblade Chronicles 2 présente toutes les nouveautés de son portage Switch 2
Un mod impressionnant pour Final Fantasy VII Rebirth vient corriger l’un des plus gros défauts du jeu
pc ps5 xbox series switch 2
Un mod impressionnant pour Final Fantasy VII Rebirth vient corriger l’un des plus gros défauts du jeu
Jouez les détectives aux côtés du Chevalier Noir dans Batman: Caped Crusader – Chronicles, uniquement sur Amazon Luna
Jouez les détectives aux côtés du Chevalier Noir dans Batman: Caped Crusader – Chronicles, uniquement sur Amazon Luna