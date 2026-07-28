Marvel’s Spider-Man 2 : Les costumes du dernier film et de Marvel Tōkon débarquent, tout comme le PSSR amélioré

Peter, tout nouveau tout beau

Voir la nouvelle tenue du Spidey de Tom Holland arriver dans Marvel’s Spider-Man 2, on était déjà prévenu depuis le mois dernier, et c’est ce 28 juillet qu’il se rend disponible à travers une mise à jour gratuite. L’occasion de voir un visuel façon Mode Photo du costume, et d’accueillir également un autre skin, celui de l’homme araignée tel qu’il est incarné dans Marvel Tōkon: Fighting Souls!.

Deux costumes tout frais qui donneront peut-être envie de relancer le jeu, surtout si vous n’avez pas encore fait le trophée lié au New Game +. Et si vous avez besoin d’une motivation supplémentaire et que vous jouez sur PS5 Pro, vous serez ravi d’apprendre que le PSSR amélioré va intégrer cette mise à jour 1.005.000, tout comme le mode Économiseur d’énergie.

Sans doute parlons-nous des dernières tenues additionnelles que connaîtra le jeu avant la sortie de Marvel’s Wolverine en septembre, prochaine production majeure d’Insomniac.