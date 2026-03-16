Resident Evil Requiem dépasse les 6 millions de jeux vendus, ce qui constitue le meilleur lancement de la saga

King of the (Rhodes) Hill

Jusqu’où va-t-il s’arrêter ? Resident Evil Requiem, déjà fort d’un succès symbolisé par les 5 millions de ventes atteints en moins d’une semaine, dépasse les 6 millions seulement 12 jours plus tard, selon une communication officielle de Capcom. Une réussite méritée pour un titre proposant deux très bonnes expériences de jeu en une, avec une première moitié de jeu particulièrement marquante.

C’est un montant qui surgit à quelques jours des 30 ans de la série horrifique du géant japonais, célébrés à partir du 22 mars prochain et qui, au passage, se traduira déjà par une collaboration entre le parc Universal Studios Japan et Resident Evil Requiem. Autre rappel, le Resident Evil – 30th Anniversary Concert Tour se prépare également avec une date parisienne le 6 décembre 2026.

Mais pour en revenir au neuvième opus, son avenir s’annonce radieux, surtout après nous avoir appris récemment l’intégration prochaine d’un mini-jeu et la préparation d’un futur DLC histoire. Les ventes ont aussi matière à progresser lorsque le jeu fera l’objet de promotions intéressantes. Et avec la saga Resident Evil, pas besoin d’attendre très longtemps pour tomber sur un tarif imbattable, particulièrement en dématérialisé.

N’oublions pas non plus à terme les très probables disponibilités sur les services d’abonnement de Sony et de Microsoft, ce qui aura de quoi faire gonfler significativement le nombre de joueurs et de joueuses. Bref, on n’a pas fini de vous parler de Resident Evil Requiem.